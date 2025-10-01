Dior: Ένα ποίημα του Λόρδου Μπάιρον και μια συλλογή ύμνος στη γυναικεία ομορφιά – Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από τον Jonathan Anderson

: O Jonathan Anderson παρουσίασε την πρώτη γυναικεία συλλογή του για τον οίκο

O Jonathan Anderson έκανε την πρώτη του επίδειξη ως καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Dior στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού για την Ανδρική συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 το καλοκαίρι και τώρα, επιστρέφει στην πόλη του φωτός για το show της γυναικείας συλλογής του.



Με μία συλλογή που εναρμονίζεται απόλυτα με τη σχεδιαστική του ταυτότητα αλλά και τους κομψούς κώδικες του θρυλικού γαλλικού οίκου, το μέλλον προμηνύεται γεμάτο ανεπιτήδευτη κομψότητα και γαλλική φινέτσα ενώ η πρόσκληση για το show έμοιαζε με εκείνη που παρέδωσε στους καλεσμένους του τον Ιούνιο, και δεν ήταν άλλη από ένα πορσελάνινο πιάτο με ξηρούς καρπούς. Να σου θυμίσω πως, για την επίδειξη της ανδρικής συλλογής τον Ιούνιο η πρόσκληση ήταν πάλι ένα πιάτο αλλά με αυγά αντί για ξηρούς καρπούς και, και τα δύο ήταν εμπνευσμένα από μια σειρά από κεραμικά αντικείμενα -με διαφορετικά τρόφιμα κατασκευασμένα σε πορσελάνη τα οποία είχε ανακαλύψει ο Anderson στο αρχείο του οίκου.

Το show του Jonathan Anderson για τον οίκο Dior

Μια γιγαντοοθόνη στον ουρανό του χώρου έδειχνε στιγμιότυπα από το αρχείο του οίκου, δημιουργώντας μια νοσταλγική διάθεση αλλά και μια έντονη προσμονή για όσα θα ακολουθήσουν. Παράλληλα οι σχεδόν δυστοπικοί ήχοι και οι κραυγές εντείναν το συναίσθημα αυτό, το ίδιο και τα στιγμιότυπα, μέχρι που η οθόνη αναπαρήγαγε εμβληματικές στιγμές με μοντέλα να περπατούν με δημιουργίες του οίκου από την αρχή της «γένεσής» του, στοιχείο που φανερώνει πως ο σχεδιαστής τιμά την κληρονομιά του οίκου.

Dior SS26/ Youtube



Η γυναικεία συλλογή του Jonathan Anderson υμνεί τη γαλλική φινέτσα και την ευελιξία, την κομψότητα αλλά και την υψηλή ραπτική ταυτόχρονα. Αποδεικνύει πως είναι ένας σχεδιαστής που αγαπά τις γυναίκες και σχεδιάζει για αυτές λαμβάνοντας υπόψιν του κάθε ανάγκη της στη σύγχρονη εποχή πάντα αναδεικνύοντας την ομορφιά της. Έχω κάποια αγάπη στον Jonathan; Ναι, και αυτό φαίνεται, ωστόσο πρέπει να παραδεχτούμε πως η συλλογή του τα είχε: και ρομαντισμό και δυναμισμό.

Στο catwalk είδαμε καρό μοτίβα, denim υφές, πουκάμισα με ρομαντικούς φιόγκους, και ιδιαίτερα ρομαντικές λεπτομέρειες, αλλά και φορέματα με δαντελένια φινιρίσματα. Όσο για τα αξεσουάρ, αν κάτι ξεχώρισε αυτό ήταν σίγουρα τα ιδιαίτερα καπέλα αλλά και οι νέες επαναπροσδιορισμένες τσάντες Dior.

Οι λεπτομέρειες που με έκαναν να λατρέψω την επίδειξη του Jonathan Anderson για τον οίκο Dior

Η χρωματική παλέτα ισορροπούσε μεταξύ ασπρόμαυρου με το μπλε, το χακί, το γκρι, το κόκκινο και το ροζ, το μπορντό και το καφέ να ξεχωρίζουν. Φυσικά στη συλλογή είδαμε και τζιν παντελόνια, πανωφόρια, crochet items, μίνι φούστες με πιέτες, βερμούδες και φορέματα με ιδιαίτερες λεπτομέρειες και τεράστιους φιόγκους, slingbacks και loafers με χρυσές λεπτομέρειες.





Αξίζει φυσικά να πούμε πως οι λεπτομέρειες του show ήταν ιδιαίτερα προσεκτικά επιμελημένες, με το show να ξεκινά με διάφορους ήχους και στην πορεία μια γυναικεία φωνή να απαγγέλει στίχους από το μοναδικό και πιο διάσημο ποίημα «She Walks in Beauty» του Λόρδου Μπάιρον, ένα λυρικό ποίημα που γράφτηκε το 1814, και να κλείνει με το «Song of the Sex Monk» του Tom of England.

Όσο για τους celebrities που έδωσαν το «παρών», από την Άνια Τέιλορ-Τζόι και την Τζένα Ορτέγκα ως τον Rick Owens και τη Michèle Lamy αλλά και αστέρια της K- Pop, το front row γέμιση διασημότητες.

