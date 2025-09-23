Dior: Αποκαλύφθηκε η πρώτη καμπάνια του Jonathan Anderson για τη Lady Dior

Με πρωταγωνίστριες τις ηθοποιούς Mia Goth, Greta Lee και Mikey Madison

Λίγο πριν το ντεμπούτο του Jonathan Anderson για τον οίκο Dior την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, ο οίκος αποκάλυψε την πρώτη καμπάνια του για τη Lady Dior.

Υπό το πρίσμα του φωτογράφου David Sims, τα εντυπωσιακά και ρομαντικά καρέ τραβήχτηκαν στο Pavillon de Musique de la Comtesse du Barry, μια τοποθεσία που αντανακλά τις γαλλικές αναφορές του 18ου αιώνα, οι οποίες αποτελούν τη βάση του πρώτου έργου του Anderson για τον οίκο.

Αποκαλύφθηκε η πρώτη καμπάνια του Jonathan Anderson για τη Lady Dior

Οι τρεις ηθοποιοί, Mia Goth, Greta Lee και Mikey Madison οι οποίες πρεσβεύουν τον οίκο, εμφανίζονται σε μια σειρά πορτρέτων που αποτυπώνουν την ουσία της Lady Dior και, σύμφωνα με τον οίκο, οι πόζες τους ήταν εντελώς αυθόρμητες, σαν μια αίσθηση αναγέννησης στην τσάντα η οποία παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του Dior.

Η Lady Dior, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το '95, αποτελεί μία από τις εμβληματικότερες τσάντες του οίκου και έχει συνδεθεί με μια σειρά από καμπάνιες κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Σε αυτήν την τελευταία παρουσίαση, η έμφαση δίνεται στην ανανέωση μέσω της προσωπικότητας και της παρουσίας, με κάθε πρέσβειρα να δίνει τη δική της πινελιά.

Ο Άντερσον σχολίασε τη διαχρονική κληρονομιά του σχεδίου, επισημαίνοντας τη συνεχή ικανότητά του να προσαρμόζεται σε νέα περιβάλλοντα. «Η Lady Dior είναι μια από τις πιο εμβληματικές τσάντες στην ιστορία. Μου αρέσει που όταν την κρατούν πρόσωπα όπως η Μία, η Γκρέτα ή η Μάικι, μεταμορφώνεται σε κάτι νέο» είπε.