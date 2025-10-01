Louis Vuitton: Η νέα συλλογή του οίκου είναι ωδή στην «αριστοκρατική» άνεση ή αλλιώς, πώς ο Ghesquière επαναπροσδιορίζει το homewear

Ο Nicolas Ghesquière έδωσε την απαραίτητη κομψότητα και πολυτέλεια στο homewear

Στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, ο Nicolas Ghesquière, καλλιτεχνικός διευθυντής του γυναικείου τμήματος του οίκου Louis Vuitton, παρουσίασε τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 μέσα στο καλοκαιρινό διαμέρισμα της Άννας της Αυστρίας στο Λούβρο, έναν χώρο με ιστορικό απόηχο.

Με τη βοήθεια της σκηνογράφου Marie-Anne Derville, ο Nicolas Ghesquière διαμόρφωσε έναν χώρο που έφερνε στο προσκήνιο την αισθητική της γαλλικής κουλτούρας από τον 17ο αιώνα μέχρι και σήμερα.

«Εξυμνώντας την οικειότητα, ντύνεσαι πρώτα για τον εαυτό σου. Είναι διασκεδαστικό να ντύνεσαι κομψά και στο σπίτι. Η ατμόσφαιρα που ήθελα να μοιραστώ ήταν η γαλήνη που νιώθεις όταν βρίσκεσαι στην άνεση του σπιτιού σου»

Louis Vuitton: Η νέα συλλογή του οίκου είναι ωδή στην «αριστοκρατική» άνεση

Όπως διαβάζουμε στο WWD, ο Ghesquière δήλωσε στα παρασκήνια «Εξυμνώντας την οικειότητα, ντύνεσαι πρώτα για τον εαυτό σου. Είναι διασκεδαστικό να ντύνεσαι κομψά και στο σπίτι. Η ατμόσφαιρα που ήθελα να μοιραστώ ήταν η γαλήνη που νιώθεις όταν βρίσκεσαι στην άνεση του σπιτιού σου».

Η συλλογή, αν και βασισμένη στο concept του homewear, αποκάλυψε ενδύματα από πολυτελή υφάσματα, όπως το βελούδο και το μετάξι ενώ παράλληλα τα χαρακτήριζε ένας διακριτικά νεο-αριστοκρατικός αέρα, με αναφορές σε πορτραίτα εποχής.



Από φαρδιές παντελόνες με τεχνικά υφάσματα και αθλητικά παπούτσια υψηλής τεχνολογίας, μέχρι παλτά-κουβέρτες με teddy υφή, η συλλογή ισορροπούσε ανάμεσα στην κομψότητα και την άνεση.



Όσο για το σκηνικό, ο χώρος περιλάμβανε έργα τέχνης και έπιπλα από διάφορες περιόδους, με δημιουργίες του Georges Jacob, του Michel Dufet και του Pierre-Adrien Dalpayrat.