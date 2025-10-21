Η Grace Wales Bonner αναλαμβάνει στην Hermès – Ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα

Είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που αναλαμβάνει τη δημιουργική διεύθυνση του γαλλικού οίκου.

Η Βρετανίδα σχεδιάστρια Grace Wales Bonner, διορίστηκε ως η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια της ανδρικής συλλογής του γαλλικού οίκου Hermès, ένα επαγγελματικό κεφάλαιο το οποίο, όπως είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της, βρίσκονταν στη «λίστα» με τις dream jobs της.

«Ένα όνειρό μου θα ήταν να συνεργαστώ με έναν οίκο όπως ο Hermès ή ακόμα και με έναν οίκο ραπτικής στη Savile Row, καθώς αυτό βρίσκεται στον πυρήνα αυτού που κάνω» είχε δηλώσει μεταξύ άλλων σε παλαιότερη συνέντευξή της στο System Magazine. H Βερονίκ Νικανιάν αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας ανδρικής ένδυσης της Hermès, μετά από 37 χρόνια

Η Grace Wales Bonner αναλαμβάνει στην Hermès

Η Grace Wales Bonner ίδρυσε τον ομώνυμο οίκο της το 2014, αμέσως μετά την αποφοίτησή της από το Central Saint Martins. Γρήγορα κατάφερε να ξεχωρίσει στον χώρο της ανδρικής μόδας με την υπογραφή της να χαρακτηρίζεται από την έντονη πολιτισμική της ταυτότητα, την ποιητική αφήγηση και την αριστοτεχνική ραπτική.

H πρώτη μαύρη γυναίκα που αναλαμβάνει τη δημιουργική διεύθυνση του γαλλικού οίκου

Οι διακρίσεις της, όπως το βραβείο CFDA International Men’s Designer of the Year και το British Menswear Designer of the Year, αποδεικνύουν την πολύτιμη συμβολή της στον χώρο της μόδας ενώ ο διορισμό της αποτελεί ιστορικό γεγονός καθώς γίνεται η πρώτη μαύρη γυναίκα που αναλαμβάνει τη δημιουργική διεύθυνση του γαλλικού οίκου.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση της Véronique Nichanian, η οποία υπηρέτησε τον ανδρικό τομέα της Hermès για 37 ολόκληρα χρόνια – μια σπάνια διάρκεια στον ταχύτατα μεταβαλλόμενο χώρο της μόδας.