Μετά από τα 14 χρόνια δημιουργικής πορείας του στον οίκο Balmain, ο Olivier Rousteing κλείνει ένα από τα πιο σπουδαιότερα κεφάλαια της καριέρας του αλλά συνάμα και της σύγχρονης γαλλικής μόδας

Ο Olivier Rousteing ανέλαβε τα ηνία του Balmain το 2011, σε ηλικία μόλις 24 ετών, αποτελώντας τον νεότερο καλλιτεχνικό διευθυντή στο Παρίσι από την εποχή του Yves Saint Laurent, αλλά και τον πρώτο μαύρο δημιουργό που ηγήθηκε όλων των τμημάτων ενός γαλλικού οίκου μόδας.

Με το τολμηρό του όραμα, έφερε μια νέα, εκρηκτική ενέργεια στον Balmain, συνδυάζοντας τη γαλλική κομψότητα με την pop κουλτούρας. Οι συνεργασίες του με αστέρες όπως η Kim Kardashian και η Beyoncé, καθώς και η θρυλική συνεργασία με την H&M το 2015, έκαναν το όνομα του Balmain συνώνυμο της σύγχρονης πολυτέλειας.

O Olivier Rousteing αποχωρεί από τον οίκο Balmain μετά από 14 χρόνια

Στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του, ο Rousteing εξέφρασε την υπερηφάνεια και την ευγνωμοσύνη του για όσα δημιούργησε μαζί με την ομάδα του, χαρακτηρίζοντας τα χρόνια του στον οίκο ως «ένα ανεκτίμητο ταξίδι γεμάτο δημιουργικότητα και οικογένεια». Ο διευθύνων σύμβουλος του Balmain, Matteo Sgarbossa, τον ευχαρίστησε για τη συμβολή του, υπογραμμίζοντας πως «η ενέργεια και το πάθος του Olivier θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στην ιστορία του οίκου».

«Έφτασα στα 24 με τα μάτια μου ορθάνοιχτα και την αποφασιστικότητα να επιμείνω, πάντα. Σήμερα, φεύγω από τον Οίκο Balmain με τα μάτια μου ακόμα ορθάνοιχτα - ανοιχτά στο μέλλον και στις όμορφες περιπέτειες που έρχονται, περιπέτειες στις οποίες όλοι εσείς θα έχετε μια θέση» έγραψε στο Instagram ο σχεδιαστής.

Αν και ο διάδοχός του δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, η αποχώρησή του έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων στον χώρο της υψηλής ραπτικής, με αρκετούς μεγάλους οίκους να επαναπροσδιορίζουν την ταυτότητα και τη δημιουργική τους κατεύθυνση. Η είδηση της αποχώρησης του Olivier Rousteing σηματοδοτεί σίγουρα το τέλος μιας εποχής αλλά και την αρχή ενός νέου κύκλου τόσο για τον ίδιο όσο και για τον οίκο.