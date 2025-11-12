Ο οίκος Balmain ανακοίνωσε τον νέο του Creative dirctor, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Antonin Tron

Μετά την είδηση της αποχώρησης του Olivier Rousteing μετά από 14 χρόνια δημιουργικής πορείας στον Balmain, ο οίκος σήμερα ανακοίνωσε το νέο πρόσωπο που θα ηγείται της καλλιτεχνικής διεύθυνσης, τον Antonin Tron, σαν μια υπόσχεση για ένα νέο λαμπρό κεφάλαιο.

Απόφοιτος της φημισμένης Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Αμβέρσας, όπου ήταν συμμαθητής με τους Demna και Glenn Martens, ο Tron ξεκίνησε σχεδιάζοντας ανδρικά ρούχα στον οίκο Louis Vuitton και στη συνέχεια σχεδιάζοντας γυναικεία ρούχα στους οίκους Givenchy και Balenciaga, όπου συνεργάστηκε με μια σειρά από καλλιτεχνικούς διευθυντές.

Ο Antonin Tron είναι ο νέος Creative Director του οίκου Balmain

«Είμαι βαθιά τιμημένος που εντάσσομαι στον οίκο Balmain και ευγνώμων στον κ. Rachid και τον Matteo που μου εμπιστεύτηκαν αυτή τη θέση. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Olivier Rousteing που ανέπτυξε τον Balmain στο παγκόσμιο brand που είναι σήμερα. Ο Balmain έχει μια πραγματικά γεμάτη έμπνευση ιστορία. Στην καρδιά του, ο οίκος ενσαρκώνει την τεχνογνωσία, τον πολιτισμό, τον αισθησιασμό και την κομψότητα - μόδα που είναι λαμπερή, ακριβής και τολμηρή. Νιώθω προνομιούχος που έχω την ευκαιρία να χτίσω πάνω σε αυτή την απίστευτη κληρονομιά» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Antonin Tron.

Ο έμπειρος Γάλλος σχεδιαστής, ο οποίος έγινε γνωστός διεθνώς το 2016 όταν ίδρυσε την εταιρεία του Atlein, πρόκειται να παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή για τον οίκο τον Μάρτιο για τη σεζόν Φθινόπωρο Χειμώνας 2026 - 27, στο Παρίσι τον Μάρτιο του 2026.