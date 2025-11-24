Girl Math: Κέρδισε χρήματα αγοράζοντας τώρα σε τιμές Black Friday τα ψηλοτάκουνα που θα φορέσεις στα πάρτι των γιορτών.

Εντοπίσαμε τα πιο εντυπωσιακά σχέδια της αγοράς!

Αν κάτι μας έχει μάθει το Girl Math, είναι πως όταν ψωνίζεις έξυπνα, δεν ξοδεύεις, αλλά στην πραγματικότητα κερδίζεις χρήματα. Βάσει αυτής της αγαπημένης κοριτσίστικης λογικής, ψωνίζοντας σε Black Friday τιμές, και πληρώνοντας λιγότερα για κάτι που αξίζει περισσότερο, έχουμε κέρδος! Φαντάζομαι συμφωνούμε όλες σε αυτό!

Εξάλλου, αν το καλοσκεφτούμε, αν κάτι είναι πρακτικό, όμορφο και θα το φορέσουμε πολλές φορές, τότε ουσιαστικά δεν ξοδέψαμε, αλλά επενδύσαμε τα χρήματά μας! Και τι καλύτερη επένδυση την περίοδο του Black Friday, λίγο πριν ξεκινήσουν τα γιορτινά καλέσματα, από ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα που θα μας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση;

Εμείς κάναμε το Girl Math για σένα, σου συγκεντρώσαμε τα πιο stylish ψηλοτάκουνα με την υπογραφή της Envie Shoes, κι αν μας ρωτάς, αυτή είναι η πιο “έξυπνη” αγορά που μπορείς να κάνεις φέτος!

Καταρχάς, θα συμφωνήσεις σίγουρα μαζί μας πως σου βρήκαμε τις πιο festive μπότες. Σε φλογερό κόκκινο χρώμα και με σταθερό τακούνι, θα αποδειχθούν ο καλύτερός σου σύμμαχος για Xmas shopping μαραθώνιο και πολύ χορό. Από το office party μέχρι τις βραδινές εξόδους, αυτές οι μπότες θα γίνουν το δικό σου fashion statement.

Σου παρουσιάζουμε το must – have ankle boot για κάθε ντουλάπα. Κομψό, minimal και διαχρονικό, αυτό το μαύρο μποτάκι ταιριάζει με τα πάντα και δίνει άμεσα στο look σου ένα σοφιστικέ χαρακτήρα. Η καλύτερη επένδυση για κάθε σεζόν!

Φυσικά και δεν θα μπορούσε να λείπει από την λίστα μας ένα animal print σχέδιο, που δεν περνά απαρατήρητο. Επιλέξαμε το συγκεκριμένο για το rock-chick vibe του και τα κορδόνια που του δίνουν ένα extra sexiness. Φόρεσέ το με total black σύνολο και κάν’ το να δείχνει effortless αλλά στυλάτο. Αγόρασέ το εδώ.

Αν είσαι μεν fan του animal print, αλλά θέλεις ένα πιο κλασικό σχέδιο, σου έχουμε την ιδανική λύση. Bold αλλά classy: αυτή η μοναδική γόβα από την φετινή συλλογή της Envie Shoes, θα απογειώσει το ντύσιμό σου, με ένα glossy φινίρισμα.

Η πιο αριστοκρατική γόβα της σεζόν σε καφέ old money απόχρωση, μας ενθουσίασε με το πρωτότυπο hack της: ο sparkly φιόγκος αφαιρείται και επανατοποθετείται, για να αλλάζεις διάθεσή και στυλ καθοδόν από το γραφείο στα after-office parties. Classy με μια fun πινελιά!

Θέλεις να κάνεις τους άλλους να μιλάνε για την εμφάνισή σου με ένα μόνο item; Σου έχουμε την πιο ιδιαίτερη, μαύρη over-the-knee μπότα με χοντρό τακούνι που δίνει έξτρα πόντους σε ύψος και αυτοπεποίθηση. Συνδύασε τη με μίνι φούστα ή skinny jeans και θα δημιουργήσεις το απόλυτο winter outfit!

Μία σατέν γόβα σε ζεστό καφέ χρώμα, με κολακευτική σιλουέτα που αγκαλιάζει το πόδι και διακριτική λεπτομέρεια με στρας στην αγκράφα, είναι η κατάλληλη επιλογή που πρέπει να έχεις για όλα τα dinner dates και τα black tie events. Βρες την εδώ και σε μαύρο χρώμα, το οποίο θα ταιριάξει με όλα σου τα σύνολα.

Η απόλυτη γόβα που ξέρει να τραβάει τα βλέμματα, χωρίς υπερβολές. Την φόρεσε πρώτη η Αθηνά Οικονομάκου και από τότε βαλθήκαμε να την κάνουμε δική μας. Φυσικά και είναι ήδη στο Black Friday καλάθι μας.

Μήπως αναζητάς το ζευγάρι που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις αυτές τις γιορτές; Αυτό το βαθύ κόκκινο πέδιλο είναι το απόλυτο μυστικό για μια λαμπερή, θηλυκή παρουσία και βραδινά σύνολα που αποπνέουν φινέτσα. Αν δεν αξίζει να επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι, τότε σε ποιο;

Το Girl Math λέει πως όταν θα τη φοράς ξανά και ξανά, στην ουσία αυτή η γόβα είναι επένδυση. Κι εμείς συμφωνούμε γιατί σου βρήκαμε την πιο κλασική γόβα που…θα την ευχαριστηθείς όλη τη σεζόν.

Γιατί λοιπόν να περιμένεις; Η Black Friday είναι η στιγμή να αποκτήσεις τα ψηλοτάκουνα που θα φοράς ξανά και ξανά – και σύμφωνα με το Girl Math, κάθε εμφάνιση είναι κέρδος! Κάνε τώρα τις αγορές σου στο www.EnvieShoes.gr και πρόσθεσε στη εορταστική γκαρνταρόμπα σου τα πιο εντυπωσιακά παπούτσια της σεζόν.



