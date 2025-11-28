Glo up like a pro in fashion: Μαζί με τo glo στο Zoulias Fashion Show!

Η κομψότητα , τα ρομαντικά prints και το διαχρονικό στυλ, ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές ενός show που συζητήθηκε!

Μια φθινοπωρινή μέρα που θύμιζε κάτι μεταξύ άνοιξης και καλοκαιριού, στον υπέροχο χώρο του Golf Γλυφάδας, έλαβε χώρα το show «Beautiful» του οίκου Zoulias και εκεί βρεθήκαμε όλοι όσοι αγαπάμε τη μόδα και ψάχνουμε διάφορους τρόπους να αγκαλιάσουμε τη δημιουργική έκφραση.

Αιθέριες δημιουργίες, έντονα χρώματα, μεγάλα αξεσουάρ και την κλασική πάντα πινελιά του Βασίλη Ζούλια, το show τα είχε όλα: καθημερινά σύνολα που κάνουν τις εμφανίσεις μας πραγματικά ξεχωριστές, απογευματινά cocktail dresses με την ξεχωριστή υπογραφή του οίκου, μαγιό με μια ρετρό αύρα προσαρμοσμένη άριστα στο σήμερα και υφάσματα που υποκύπτουν στον Αίολο αβίαστα και θηλυκά, σε κάθε βήμα και σε κάθε στροφή.

Και τα δικά μας αγαπημένα pieces; Τα πουά που έχουν επιστρέψει δυναμικά, τα μεγάλα καπέλα που φέτος θα τα τολμήσουμε, το έντονο κίτρινο που μαγνήτισε τους πάντες και ο συνδυασμός των prints: ρίγα και λουλούδια στο ίδιο look!

To glo, ως λάτρης των catwalks και της αυθεντικής καλλιτεχνικής έκφρασης, στην πιο premium μορφή, έκανε και φέτος το δικό του glo up like a pro στο Αthens Fashion Week. Η αρχή έγινε με το πολυαναμενόμενο show του Βασίλη Ζούλια όπου το glo, στάθηκε δίπλα σε έναν τόσο ξεχωριστό οίκο και ένα τόσο μοναδικό fashion show.

Εμείς, βρεθήκαμε εκεί για να θαυμάσουμε και τις νέες δημιουργίες του οίκου Zoulias – και φυσικά τα κοσμήματα Kondylatos που πάντα συνοδεύουν τα ρούχα – αλλά και για να είμαστε κομμάτι ενός κόσμου που κάνει glo up like a pro στη μόδα με ανυπέρβλητο στυλ.

Στο show εντοπίσαμε την Όλγα Ντάλλα, τον Emmanuel Elozieuwa και την Βασιλική Ρούσσου, που φωτογραφηθήκαν στο photo op installation του glo, μια πέργκολα ανθισμένη με λουλούδια όμοια με αυτά που έντυσαν τα prints του οίκου και σε χρώματα που παρέπεμπαν στις χρωματικές αναφορές του show. Τα looks μάλιστα της Όλγας Ντάλλα και της Βασιλικής Ρούσσου, επιμελήθηκε ο ίδιος ο σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας, δημιουργώντας έτσι ένα κύκλο στιλ που ξεκινούσε από την πασαρέλα και απλωνόταν στο τερέν του Γκολφ Γλυφάδας.

To ανθισμένο installation στον εξωτερικό χώρο του show, προσκάλεσε ακόμα περισσότερους καλεσμένους να ζήσουν μια στιγμή μόδας και personal glo up, και να αισθανθούν μοντέλα του δικού τους εξωφύλλου, χαρίζοντας φωτεινές πόζες και χαμόγελα.

Κάπως έτσι, το glo κατάφερε να μοιράσει τη δική του λάμψη σε αυτό το fashion forward momentum της πόλης και να κάνει μια απλή Δευτέρα να γίνει η ευκαιρία να κάνουμε όλοι glo up like a pro στη μόδα, ζώντας μια πιο φωτεινή εκδοχή του εαυτού μας! Μέχρι το επόμενο.

*Απευθύνεται σε ενήλικες καπνιστές/καταναλωτές προϊόντων νικοτίνης.

*Φωτογραφικό υλικό από το show «Beautiful» του οίκου Zoulias: PANOULIS PHOTOGRAPHY