VAKKO Athens: O απόλυτος προορισμός για luxury shopping είναι εδώ

Πέντε επίπεδα γεμάτα κομψότητα και υψηλή αισθητική.

Η οδός Ηρακλείτου στο Κολωνάκι απέκτησε άλλο νόημα για τους εγχώριους και διεθνείς shoppers όταν στον αριθμό 9 - και μάλιστα στο εμβληματικό κτίριο όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της η Μαρίκα Κοτοπούλη - δημιουργήθηκε η πρώτη Boutique VAKKO. Με ιστορία που κρατά από το 1934, η VAKKO, το πολυτελές brand ξεκίνησε στην Τουρκία για να φτάσει σήμερα να γίνει μία από τις luxury επιλογές ένδυσης, υπόδησης και ειδών σπιτιού που χαρακτηρίζονται από ομορφιά, πολυτέλεια και δεξιοτεχνία.





Πέντε επίπεδα shopping και εμπειρίας

Μπαίνοντας στη Boutique VAKKO ένα υπέροχο άρωμα ζεσταίνει την όσφρησή μας. Εκεί, στο ισόγειο της Ηρακλείτου 9 η ζεστασιά των αρωμάτων VAKKO καλωσορίζουν κάθε επισκέπτη, ενώ το βλέμμα πέφτει αμέσως στη συλλογή με τα φουλάρια. Το θεμελιώδες στοιχείο της κληρονομιάς του brand είναι άλλωστε τα φουλάρια VAKKO, αφού κάθε ένα από αυτά αφηγείται μια δική του μοναδική ιστορία μέσα από τα χρώματα, τα σχέδια και τα prints. Κομμάτια που μπορούν να φορεθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, να χαρίσουν απαράμιλλο στιλ και να μεταφέρουν την παράδοση και την τέχνη που από το 1938 διακρίνει τον οίκο. Στο ίδιο επίπεδο τα είδη σπιτιού κεντρίζουν το ενδιαφέρον του κάθε επισκέπτη και δίνουν πρακτικές λύσεις γεμάτες κομψότητα σε θέματα διακόσμησης και design.

Στο πρώτο επίπεδο, η πρώτη συλλογή Womenswear για καθημερινές εμφανίσεις που κάνουν πραγματική διαφορά από το γραφείο μέχρι ένα απλό dinner. Συλλογές ένδυσης με διαχρονική κομψότητα, αλλά πάντα στις επιταγές της εποχής, για να συναντήσουν τις πιο απαιτητικές συνθήκες μόδας της καθημερινότητάς μας και για κάθε εποχή. Στο τρίτο επίπεδο η συλλογή για πιο βραδινές εμφανίσεις πραγματικά εντυπωσιάζει. Φορέματα από υπέροχα υφάσματα που παιχνιδίζουν με τις δαντέλες και τα κεντήματα, φούστες σε όλες τις γραμμές αλλά πάντα με κομψότητα, σακάκια που μαγνητίζουν το βλέμμα και το άγγιγμα και χρώματα από κάθε παλέτα και για κάθε προτίμηση. Στα δύο τελευταία επίπεδα οι ανδρικές συλλογές, για να ντυθούν από το πρωί ως το βράδυ με ρούχα και αξεσουάρ που απογειώνουν τις εμφανίσεις του άνδρα και τον κάνουν να ξεχωρίζει σε κάθε του βήμα.







Τα τέλεια δώρα

Το premium shopping στη boutique VAKKO Athens δεν αφορά μόνο τις δικές μας αγορές, αλλά και τις επιλογές για δώρα. Τι πιο όμορφο από ένα φουλάρι για τις αγαπημένες γυναίκες της ζωής μας, ένα σκάκι ή ένα τάβλι από δέρμα για τους αγαπημένους μας άνδρες, ένα αξεσουάρ, μια γραβάτα, ένα ζευγάρι παπούτσια, μια τσάντα ή ένα πουκάμισο, όλα τυλιγμένα στο premium packaging του οίκου, αρωματισμένο με τις νότες που μας μεθούν και μέσα σε μια σακούλα VAKKO, μόνο χαρά και χαμόγελα μπορούν να μοιράσουν στους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μας.









Κάτι παραπάνω από shopping

Το μοναδικό σε μια επίσκεψη στη boutique VAKKO δεν είναι μόνο ο χώρος και οι συλλογές. Είναι η εμπειρία που μας προσφέρουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο κατάστημα, κάνοντας μας να αισθανθούμε την αίσθηση του luxury shopping. Το καλωσόρισμα, η υποδοχή, η εξυπηρέτηση, η εξατομικευμένη προσέγγιση μετατρέπουν την επίσκεψή μας σε ένα ταξίδι γεμάτο πολυτέλεια και φροντίδα. Αν δεν αυτό premium shopping, τότε τι είναι;

VAKKO Athens: Ηρακλείτου 9, Κολωνάκι

www.vakko.com