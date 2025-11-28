O όμιλος Giorgio Armani πήρε μια μεγάλη απόφαση για την Emporio Armani, που θα αλλάξει τη μορφή των εκθέσεών του.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, οι ανδρικές συλλογές της ετικέτας θα παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των Εβδομάδων Γυναικείας Μόδας στο Μιλάνο μαζί με τις γυναικείες συλλογές του Emporio Armani και όχι στις Εβδομάδες Ανδρικής Μόδας.

Η απόφαση αυτή, όπως διαβάζουμε και στο WWD, λέγεται πως είχε εξεταστεί αρχικά από τον ίδιο τον Armani και τώρα, Leo Dell' Orco, ο επί χρόνια συνεργάτης του, και Silvina Armani, η ανιψιά του, επισφραγίζουν την απόφαση του εκλιπόντος σχεδιαστή.

H απρόσμενη κίνηση «ματ» της Emporio Armani – Η απόφαση να μην εμφανίζεται στις Εβδομάδες Ανδρικής Μόδας

Αξίζει να πούμε πως, αυτή η κίνηση έχει ως στόχο να υπογραμμιστεί η «συνεκτική αισθητική κατεύθυνση» του οίκου παρόλα αυτά όμως ο οίκος θα δώσει το «παρών» στην Εβδομάδας Ανδρικής Μόδας του Μιλάνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 20 Ιανουαρίου, με διαφορετικό τρόπο.

Η Emporio Armani και η EA7 θα διοργανώσουν μια ειδική εκδήλωση στις 17 Ιανουαρίου στο κατάστημα της μάρκας στη Via Manzoni στο Μιλάνο γιορτάζοντας τον ρόλο της ετικέτας ως συνεργάτη και επίσημου προμηθευτή εξοπλισμού της ιταλικής ομάδας στους επερχόμενους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο και την Cortina d'Ampezzo της Ιταλίας 2026.

Τέλος, όσον αφορά τον οίκο Giorgio Armani και την επίδειξη ανδρικής ένδυσης, θα κλείσει το ημερολόγιο της πασαρέλας στην εβδομάδα μόδας στις 19 Ιανουαρίου στη Via Borgonuovo 21.