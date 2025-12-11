Το Άστυ: Η Park House παρουσιάζει τη συλλογή για το Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-26

H συλλογή της Park House για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2025-6 είναι ένα love letter στην Αθήνα και την ομορφιά της καθημερινότητας.

«Είναι μέσα από τη ζωή που ανακαλύπτουμε τους εαυτούς μας και που την ίδια στιγμή ανακαλύπτουμε τον κόσμο γύρω μας», έχει πει ο φωτογράφος Henri Cartier-Bresson. Ένας καλλιτέχνης που εμπνεόταν από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και απαθανάτιζε τα «αντικείμενά» του στις πιο αυθόρμητες στιγμές τους. Όπως και στις εικόνες του Bresson, έτσι και στη συλλογή της Park House για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2025-26, ανακαλύπτουμε την αληθινή ομορφιά του αστικού αθηναϊκού τοπίου.

Η έμπνευση

Σε μια δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα, η Park House μας υπενθυμίζει τη σημαντικότητα του να αναζητάμε την ομορφιά στην καθημερινότητά μας. Οι γρήγοροι ρυθμοί της πόλης και οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, καμιά φορά, μας κάνουν να ξεχνάμε να απολαμβάνουμε τη ζωή μέσα στην πόλη. Με το όνομα Το Άστυ, η συλλογή της Park House για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2025-6 είναι ένα love letter στην Αθήνα.

Για την καμπάνια της συλλογής, το brand εμπνέεται από την παλιά Αθήνα και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά μιας εποχής που αποτυπώνεται μέσα από τα πανέμορφα νεοκλασικά που εναρμονίζονται όμορφα με το σύγχρονο αστικό τοπίο. «La vie quotidienne. Η καθημερινή ζωή της σύγχρονης γυναίκας μπαίνει στο στόχαστρο και βλέπουμε πώς καταφέρνει να επιβιώσει στην πολυάσχολη καθημερινότητά της, εμπνεόμενη από την ωμή ομορφιά του ελληνικού αστικού τοπίου. Η γυναίκα Park House αντλεί δύναμη από την αρχιτεκτονική και ενδυναμώνεται μέσα από την καθημερινότητα στην πόλη», σχολιάζουν σχετικά οι δημιουργοί της Park House, Γιασεμή Πέρου και Φαίδρα Κατσάμπα.

Η αρχιτεκτονική που αποτελεί τόσο σημαντικό μέρος του DNA της Park House, είναι η κινητήρια δύναμη της σύγχρονης γυναίκας για να επιβιώσει στην καθημερινότητά της, μέσα από την οποία ανακαλύπτει διαρκώς τον εαυτό της. Μοντέρνα πολυτέλεια, διαχρονικό design, υψηλή ποιότητα και εργονομικός σχεδιασμός είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της νέας συλλογής Park House που βοηθάνε κάθε γυναίκα να εκφραστεί ενδυματολογικά, μέσα από πρακτικά αξεσουάρ που προσαρμόζονται σε κάθε περίσταση.

Οι τσάντες Park House, εκτός από απαράμιλλο στιλ, φοριούνται από το πρωί ως το βράδυ και επιτρέπουν στη σύγχρονη γυναίκα να απολαύσει την καθημερινότητά της, ολοκληρωτικά.

Τα key items

Με την υψηλή ποιότητα και τη διαχρονική πολυτέλεια, που χαρακτηρίζει πάντα τις δημιουργίες Park House, οι τσάντες για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2025-26 καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης γυναίκας. Αναδεικνύοντας το στιλ της, μέσα από τα νέα σχέδια της Park House, βρίσκει την ελευθερία να είναι ο εαυτός της.

Στη φετινή συλλογή ξεχωρίζουν μερικά σχέδια που εμπνέονται από την signature διαχρονικότητα της Park House:

• City, μια δερμάτινη τσάντα με το ιδανικό μέγεθος για να αποθηκεύσει κανείς όλα τα απαραίτητα. Με μοντέρνο σχεδιασμό αλλά και διαχρονικό ύφος ταυτόχρονα που θα απολαύσει κάθε γυναίκα με προσεγμένο στιλ και εκλεπτυσμένο γούστο.

City, μια δερμάτινη τσάντα με το ιδανικό μέγεθος για να αποθηκεύσει κανείς όλα τα απαραίτητα.

• Frame, μια cross body τσάντα που επιβεβαιώνει τον υψηλό σχεδιασμό του brand. Κατάλληλη για όλες τις day-to-night περιστάσεις με τη signature πλέξη να προσφέρει ένα twist στα παραδοσιακά σχέδια, αποδίδοντας μια playful κομψότητα που θα αναδείξει κάθε σύνολο.

• Diagonal, το απόλυτο go-to item για τη συλλογή κάθε σύγχρονης γυναίκας. Μια τσάντα ευρύχωρη και πρακτική, χωρίς να χάνει τη φινέτσα ενός αξεσουάρ που μπορεί να συνοδεύσει κάθε look, όλες τις ώρες της ημέρας

• Lotus, μια πολυλειτουργική τσάντα που φοριέται με δύο τρόπους: ανοιχτή για ένα πιο relaxed ύφος, ενώ όταν τη διπλώνεις «μεταμορφώνεται» σε μια ρετρό, με 70s ύφος τσάντα που τη χαρακτηρίζει μια ανεπιτήδευτη κομψότητα που θα είναι πάντα in style.

Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και σε μερικά από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της Park House, όπως τη Box, μια διαχρονική bucket bag με τον signature αψεγάδιαστο σχεδιασμό του brand που φοριέται από το πρωί ως το βράδυ, ενώ η best-seller Italian Job, επιτρέπει σε κάθε γυναίκα να απολαύσει τη μόδα μέσα από μια τσάντα που αποπνέει κομψότητα και relaxed διάθεση.

Box, μια διαχρονική bucket bag με τον signature αψεγάδιαστο σχεδιασμό του brand που φοριέται από το πρωί ως το βράδυ.

Τεχνογνωσία, εργονομικός σχεδιασμός και μοντέρνα πολυτέλεια. Αυτά τα στοιχεία, μαζί με τα εξαιρετικής ποιότητάς ιταλικά δέρματα που προσφέρουν ανθεκτικότητα και πρακτικότητα, επιβεβαιώνουν την αφοσίωση της Park House για υψηλής ποιότητας αξεσουάρ που συνοδεύουν τη γυναίκα σε όλες τις στιγμές της ζωής της.

PARK HOUSE

E-shop: www.parkhouse.gr

Facebook: @parkhouse

Instagram: @park_house

