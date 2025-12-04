Ο Δεκέμβριος αποτελεί τον πιο εορταστικό μήνα του χρόνου και, οι οίκοι μόδας φροντίζουν να μας θυμίζουν την ουσία των Χριστουγέννων.

Με γνώμονα αυτό λοιπόν η J. Crew, αποκάλυψε την νέα καμπάνια της, γεμάτη χριστουγεννιάτικη λάμψη και διάθεση για ψώνια. Συγκεκριμένα, η J.Crew παρουσίασε την εορταστική της καμπάνια με τίτλο «The Wishlisters». Για να γιορτάσει την πιο λαμπερή περίοδο του χρόνου, συνεργάστηκε με μια σειρά από πρόσωπα ώστε να επιμεληθούν τις δικές τους wishlists για την J.Crew, προσφέροντας έμπνευση σε όλους όσους ετοιμάζονται για τα ψώνια και τα δώρα τους.

Η J. Crew «φτιάχνει» την wishlist των Χριστουγέννων μας και έχουμε ήδη μπει σε εορταστικό mood

Κάθε μέλος της καμπάνιας αξίζει να πούμε πως εκπροσωπεί και ένα... αρχέτυπο των Χριστουγέννων, μια περσόνα που βρίσκεται σε κάθε σπιτικό. Η Delaney Rowe είναι η «The Holiday Drama Queen» ενώ Aki and Koichi Kim ενσαρκώνουν τους «The Holiday Lovers».

Η Taylen Biggs είναι η «Τhe Holiday Dreamer», ενώ ο Kareem Rahma είναι ο «The Holiday Entertainer». Τέλος, Abby and Baskin εκπροσωπούν τις... «The Holiday Shoppers» και ο Terrence O’Connor είναι ο «The Holiday Sportsman».

«Τα δώρα είναι κάτι που μπορείς να κάνεις όλο το χρόνο. Κράτα μια λίστα στο τηλέφωνό σου και σημείωσέ την όποτε οι άλλοι λένε ότι θέλουν κάτι» λέει η Wishlister Delaney Rowe ενώ ο Terrence O’Connor τονίζει πως, «Αν δεν θέλεις να το κρατήσεις για τον εαυτό σου, τότε δεν είναι αρκετά καλό δώρο».

Όσο για τα φιλμ που δημοσιεύθηκαν στο Instagram του J. Crew, είναι ο ορισμός του εορταστικού πνεύματος. Γεμάτα με χιούμορ και κινηματογραφική αισθητική, κάθε ένας πρωταγωνιστής παρουσιάζεται στον χώρο του και δίνει τον πιο αληθινό του εαυτό στην κάμερα ενώ παράλληλα δημιουργεί και τη δική του λίστα δώρων και αγορών.