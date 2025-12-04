Η Κένταλ Τζένερ φόρεσε το Calzedonia καλσόν που είναι στις must have τάσεις της σεζόν

Η Κένταλ Τζένερ υποδέχεται την εορταστική περίοδο με το τολμηρό κόκκινο καλσόν από τη νέα συλλογή της Calzedonia.

Όταν έρχεται ο χειμώνας, τα καλσόν γίνονται must – have, τόσο ως πρακτικό layer όσο και ως chic αξεσουάρ που μπορεί να αναβαθμίσει οποιοδήποτε εορταστικό look.

Η Κένταλ Τζένερ το αποδεικνύει τέλεια, δείχνοντας πως το βαθύ, έντονο κόκκινο καλσόν μπορεί αμέσως να κάνει ένα outfit έτοιμο για τις γιορτές, αλλά και fashion-forward.

Το κόκκινο διαθέτει μία ιδιαίτερη γοητεία και αυτό το microfiber καλσόν με ευκολία αγκαλιάζει τους εορτασμούς αυτής της σεζόν.

Διάλεξε το χρώμα των γιορτών σου και μπες στην εορταστική περίοδο