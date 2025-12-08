Ακόμη μια τσάντα της Τζέιν Μπίρκιν δημοπρατήθηκε – Πωλήθηκε σχεδόν έξι φορές περισσότερο από την αξία της

Μια ακόμη εμβληματική τσάντα Hermès Birkin από τη συλλογή της θρυλικής Τζέιν Μπίρκιν, βρήκε τον νέο της ιδιοκτήτη σε δημοπρασία στο Άμπου Ντάμπι.

Η πώληση αυτή έρχεται λίγους μόλις μήνες μετά τη δημοπράτηση της πρώτης πρωτότυπης Birkin, η οποία είχε σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ τιμής.

Η «Birkin Voyageur», είχε προσφερθεί στην Birkin ως δώρο το 2003 και, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών, που υπολόγιζαν την αξία της μεταξύ 230.000 και 430.000 δολαρίων, μέσα σε μόλις 11 λεπτά έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα σε έξι συλλέκτες, η τιμή ανέβηκε σχεδόν στο εξαπλάσιο, καταλήγοντας τελικά στα 2,86 εκατομμύρια.

Αξίζει να πούμε πως, πριν την πουλήσει για πρώτη φορά για φιλανθρωπικό σκοπό το 2007, σημείωσε με ασημένιο μελάνι το εσωτερικό της γράφοντας στα γαλλικά: «Η Birkin τσάντα που ταξιδεύει τον κόσμο μαζί μου».



Η Τζέιν Μπίρκιν, ένα fashion icon της εποχής της, συνήθιζε να χρησιμοποιεί τις τσάντες της όχι ως σύμβολα πολυτέλειας, αλλά ως καθημερινά items. Πολλές φορές μάλιστα τις δημοπρατούσε η ίδια για να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η ζήτηση για τα αντικείμενά της φαίνεται να αυξάνεται συνεχώς με μια ακόμη τρίτη τσάντα από τη συλλογή της να πρόκειται να βγει σε δημοπρασία στις 15 Δεκεμβρίου στο Hôtel Drouot του Παρισιού. Η πώληση γίνεται με πρωτοβουλία της στενής φίλης και βιογράφου της, Gabrielle Crawford, με τα έσοδα να προορίζονται για τη μελλοντική λειτουργία του Jane Birkin Foundation.