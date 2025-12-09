Glacier Atelier To φως του πάγου συναντά την ζεστασιά του Ultrasoft Cashmere

H νέα Limited Edition FW25 της Falconeri εμπνέεται από τον αλπικό χειμώνα.

H Falconeri παρουσιάζει τη νέα Limited Edition FW25, έναν φόρο τιμής στη σύγχρονη θηλυκότητα που ζωντανεύει σε έναν τόπο αιωρούμενο ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ποίηση: Tο Matterhorn Glacier Palace στο Zermatt, ένα παλάτι από πάγο, σμιλεμένο στην καρδιά των Άλπεων.

Σε αυτό το κρυστάλλινο σκηνικό, γεννιέται μια capsule συλλογή που γιορτάζει το εξαιρετικό Ultrasoft Cashmere, το οποίο γίνεται το πολύτιμο υπόβαθρο για πέρλες και φωτεινές λεπτομέρειες που ενισχύουν τη λαμπερότητα του νήματος, δημιουργώντας αντανακλάσεις που θυμίζουν κρύσταλλα, παγιδευμένα στον παγωμένο αέρα του παγετώνα. Ένας συνδυασμός που αναδεικνύει την κίνηση των ενδυμάτων και τη φυσική γοητεία της γυναίκας που τα φορά.

Πρωταγωνίστρια είναι μία γυναίκα με αυτοπεποίθηση, που δεν φοβάται να βρίσκεται στο προσκήνιο και επιλέγει κομμάτια που συνδυάζουν κομψότητα και άνεση, γοητεία και ελευθερία. Οι φούστες συνοδεύουν τις κινήσεις της με διακριτική κομψότητα, τα πουλόβερ, διακοσμημένα με φωτεινές λεπτομέρειες, αναδεικνύουν το σώμα με χάρη, οι πλεξούδες και τα μοτίβα εμπνευσμένα από την αλπική παράδοση, επανερμηνεύονται με σύγχρονο τρόπο ενώ τα στρας και οι λεπτομέρειες, λάμπουν σε κάθε της κίνηση.

Η παλέτα εμπνέεται από τον αλπικό χειμώνα: το καθαρό λευκό του φρέσκου χιονιού, το βαθύ γκρι των βράχων, οι mélange αποχρώσεις του σχοινιού που ξυπνούν τη σιωπηλή ομορφιά της φύσης. Κάθε χρώμα αφηγείται ένα τοπίο, κάθε απόχρωση αιχμαλωτίζει ένα κομμάτι φωτός.

Με αυτή τη συλλογή, η Falconeri επιβεβαιώνει ξανά τις χαρακτηριστικές της αξίες: την επιλογή των πιο εκλεκτών ινών, την τεχνική φροντίδα σε κάθε ένδυμα και την προσοχή στην ποιότητα και στην εμπειρία αφής των υλικών. Η Glacier Atelier Limited Edition γίνεται έτσι μία πρόσκληση να αγκαλιάσετε την κρύα εποχή με ανεπιτήδευτη κομψότητα, με αυθεντική άνεση και εντυπωσιακές λεπτομέρειες.

Μία σειρά αφιερωμένη στη γυναίκα που γνωρίζει το δικό της στυλ, που αγαπά να εκπλήσσει και να νιώθει καλά και που βρίσκει τη μαγεία ακόμα και στις μικρές κινήσεις – όπως το να φορά ένα κομμάτι Ultrasoft Cashmere, ικανό να ζεστάνει και να φωτίσει μια στιγμή.

