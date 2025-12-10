Η M&S επανασχεδιάζει μια κλασική λεπτομέρεια

Ο φιόγκος δεν χρειάζεται επανεφεύρεση, μόνο σωστό χειρισμό. Αυτή τη σεζόν, η M&S τον μετατρέπει από διακοσμητικό στοιχείο σε ουσιαστικό μέρος του σχεδιασμού.

Ο φιόγκος είναι από αυτές τις λεπτομέρειες που δεν χρειάζονται επανεφεύρεση, μόνο σωστό χειρισμό. Αυτή τη σεζόν, η M&S τον αντιμετωπίζει με καθαρό βλέμμα και σύγχρονη λογική, μετατρέποντάς τον από διακοσμητικό στοιχείο σε ουσιαστικό μέρος του σχεδιασμού.

Στη συλλογή, ο φιόγκος εμφανίζεται με διαφορετικές κλίμακες και υφές, πάντα όμως με ακρίβεια. Δεν προστίθεται απλώς στο ρούχο ενσωματώνεται στη γραμμή του. Ορίζει το σημείο εστίασης, δημιουργεί contrast και δίνει ρυθμό στη σιλουέτα. Άλλοτε διακριτικός, άλλοτε με ξεκάθαρη παρουσία, λειτουργεί περισσότερο ως design tool παρά ως ρομαντικό σύμβολο.

Στα womenswear κομμάτια, οι φιόγκοι χτίζουν ισορροπία ανάμεσα στο structured και το ανάλαφρο. Σε φορέματα με καθαρές φόρμες, σε tops με έμφαση στο πάνω μέρος και σε πλεκτά που παίζουν με τον όγκο, η λεπτομέρεια αυτή προσθέτει χαρακτήρα χωρίς να βαραίνει το styling. Το αποτέλεσμα είναι σύγχρονο και ευέλικτο, κομμάτια που μπορούν να σταθούν εξίσου εύκολα σε day looks και πιο προσεγμένες εμφανίσεις.

Στο kidswear, η ίδια σχεδιαστική λογική μεταφράζεται με μεγαλύτερη ελευθερία. Οι φιόγκοι γίνονται πιο playful, πιο ανάλαφροι, χωρίς να χάνουν την αισθητική συνοχή της συλλογής. Τα υλικά, τα μοτίβα και οι αναλογίες επιτρέπουν στο ρούχο να κινείται, να φοριέται άνετα και να εκφράζει τη χαρά του styling, χωρίς υπερβολές ή υπερφόρτωση λεπτομερειών.

Η χρωματική παλέτα λειτουργεί σαν καμβάς για τη φόρμα: μαύρο, κόκκινο, απαλά ουδέτερα και γραφικά μοτίβα δίνουν έμφαση στη δομή και στο σημείο του φιόγκου. Τα υφάσματα από sheer έως knit και structured finishes υποστηρίζουν το design χωρίς να το ανταγωνίζονται.

Με αυτή τη συλλογή, η M&S δείχνει πώς μια τόσο γνώριμη λεπτομέρεια μπορεί να αποκτήσει νέα σημασία. Ο φιόγκος δεν λειτουργεί ως τάση της στιγμής, αλλά ως στοιχείο που εντάσσεται φυσικά σε μια σύγχρονη γκαρνταρόμπα για μεγάλους και μικρούς.

Θα τα βρείτε διαθέσιμα στα φυσικά καταστήματα και στο site της M&S.