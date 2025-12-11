Share the gift of beauty

Για τα Χριστούγεννα του 2025, η Intimissimi στέλνει μια πρόσκληση για να γιορτάσουμε τη μαγεία της εορταστικής περιόδου, με μια απλή αλλά βαθιά αυθεντική χειρονομία: το δώρο της ομορφιάς.

Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της νέας καμπάνιας τoυ brand, μια ωδή στη θηλυκότητα και στην ικανότητα να νιώθουμε πάντα όμορφες, σε κάθε στιγμή.

Η συλλογή Intimissimi προσκαλεί τους πελάτες να βυθιστούν σε έναν κόσμο μαγείας και θαύματος. Λαμπερά υφάσματα για μια εκλεπτυσμένη και αισθησιακή πρόταση που ερμηνεύει το πνεύμα των Χριστουγέννων με sparkling effects, πολύτιμες λεπτομέρειες και μια ονειρική αλλά σύγχρονη αισθητική.

Το διαχρονικό μαύρο ζωντανεύει με shimmering, πολύτιμες υφές στις σειρές Girls Wanna Glisten και Glimmer of Pleasure. Η πρώτη διαθέτει στρας και λαμπερές λεπτομέρειες που κοσμούν εμβληματικά σετ και κορμάκια από κομψό βελούδο, ιδανικά για τη δημιουργία εκλεπτυσμένων festive outfits, ενώ η δεύτερη αποτελείται από μαύρη δαντέλα και μικροσκοπικές πούλιες, shiny φινιρίσματα και διαφάνειες που αγκαλιάζουν κομψά το δέρμα και μεταμορφώνουν κάθε κομμάτι σε μια απόλαυση που αξίζει να χαρίσετε και να ζήσετε.

Η συλλογή περιλαμβάνει, επίσης, την απαραίτητη κόκκινη πρόταση και το highlight της σεζόν, τη σειρά La Femme Fatale, που ενσαρκώνει μια τολμηρή και έντονη αισθησιακότητα. Οι graphic γραμμές και η σμιλεμένη δαντέλα, δημιουργούν μια τολμηρή και σαγηνευτική σιλουέτα ενώ αποπνέουν μια συνειδητή και μαγνητική θηλυκότητα.

Το δυνατό σημείο της συλλογής; Τα πολυάριθμα lingerie items που μπορούν να φορεθούν σαν εξώρουχο, θολώνοντας τα όρια μεταξύ εσωρούχων και ρούχων. Τα κορμάκια και τα μπούστα γίνονται το επίκεντρο των festive outﬁts: τέλεια από μόνα τους ή σε συνδυασμό με σακάκια και παντελόνια για μια πιο επίσημη κομψότητα. Τα περιγράμματά τους αναμειγνύονται με το δέρμα, ενώ οι λεπτομέρειες από δαντέλα και τούλι εναλλάσσονται με πιο δομημένα υλικά, όπως το βελούδο, για να δημιουργήσουν αισθησιακά αλλά κομψά σύνολα.

Τα σουτιέν της συλλογής γίνονται πραγματικά αντικείμενα στυλ, σχεδιασμένα για να φαίνονται κάτω από ελαφριά πουκάμισα ή μπλούζες με βαθύ ντεκολτέ. Η συλλογή προσφέρει επίσης ασορτί συνδυασμούς σουτιέν και body για τη δημιουργία looks που παίζουν με διαφάνειες, επικαλύψεις και αντιθέσεις υφών.

Η συλλογή συμπληρώνεται με μια επιλογή από πιτζάμες, σχεδιασμένες με γνώμονα τις πιο χαλαρές στιγμές των εορτών. Οι ανδρικές γραμμές επιστρέφουν, αυτή τη φορά με θεματικά μικρομοτίβα και βαμβακερά ταρτάν, διακοσμημένα με ένα κεντημένο αρκουδάκι στο στήθος. Το σετ με πλεκτό εφέ σε απαλές αποχρώσεις και μοτίβο νορβηγικού τύπου ερμηνεύει την παράδοση με έναν άνετο και εκλεπτυσμένο τρόπο, ενώ τα σετ από μαλακό βαμβάκι με εφαρμογές από φλις και βελούδο σε συνδυασμό με παντελόνια σε τόνους ταρτάν, συνδυάζουν άνεση και στυλ, προσφέροντας ιδανικές λύσεις για τον ελεύθερο χρόνο κατά τη διάρκεια των εορτών.

Με το Share the gift of beauty, η Intimissimi ανανεώνει την πρόσκλησή της να γιορτάσουμε τη θηλυκότητα σε όλες τις μορφές της, είτε είναι δυνατή, λαμπερή ή συναρπαστική.

Ένα καθολικό μήνυμα, που μιλά για φροντίδα, κομψότητα και την ευχαρίστηση του να χαρίζεις (και να χαρίζεις στον εαυτό σου) κάτι ξεχωριστό.

