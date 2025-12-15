Dakar Fashion Show: Ο Ατλαντικός έγινε πασαρέλα και τα μοντέλα κινήθηκαν στον ρυθμό των κυμάτων, σε ένα μοναδικό show

Όταν η μόδα τολμά να ξεφύγει από τα καθιερωμένα, μπορεί να γίνει «φάρος» καινοτομίας και πολιτιστικής έκφρασης.

Αυτό ακριβώς συνέβη στο Ντακάρ, πρωτεύουσα της Σενεγάλης, όπου η Εβδομάδα Μόδας της πόλης επέλεξε να αφήσει τις κλασικές πασαρέλες και τα τετριμμένα shows και να απλωθεί πάνω στα κύματα του Ατλαντικού. Για λίγες ώρες, η θάλασσα δεν ήταν απλώς φόντο των επιδείξεων αλλά η ίδια η πασαρέλα.



Στην 23η διοργάνωσή της, η Dakar Fashion Week μετέτρεψε τον κόλπο του Ngor σε μια πλωτή σκηνή. Μοντέλα στάθηκαν επάνω σε παραδοσιακές πιρόγες μέσα στη θάλασσα και κινήθηκαν στον ρυθμό των κυμάτων ενώ το κοινό παρακολουθούσε από γειτονικές βάρκες, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θαλάσσιο «αμφιθέατρο» που έμοιαζε περισσότερο με τελετουργία παρά με απλή επίδειξη μόδας.

Οκτώ σχεδιαστές παρουσίασαν τις συλλογές τους κατά αυτόν τον τρόπο, μεταξύ αυτών Adama Paris, Parfait Ikuba, Ngorbatchev, Ganda Wear και άλλοι, με την πρώτη να γράφει σε σχετική δημοσίευση στο Instagram: «Φέτος, γράψαμε ένα νέο κεφάλαιο. Ένας διάδρομος στον Ατλαντικό, ανάμεσα στο νησί Νγκόρ και το Ντακάρ, μια στιγμή που αιωρείται ανάμεσα στη μνήμη και τη δημιουργία»

«Ήταν ο φόρος τιμής μας στις ψυχές που χάθηκαν στον ωκεανό, τιμώντας τες μέσα από το φως, την ομορφιά και τη δημιουργικότητα»

«Ευχαριστούμε όλους όσους έκαναν αυτό το όραμα δυνατό. Ως Αφρικανοί δημιουργοί, δεν ακολουθούμε τις τάσεις, χαράσσουμε το δικό μας μονοπάτι, μιλάμε με τη δική μας φωνή και λέμε τις ιστορίες μας με τον δικό μας τρόπο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξή μας. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Ευχαριστούμε, Σενεγάλη. Ευχαριστούμε, Ντακάρ»

Η Dakar Fashion Week ιδρύθηκε το 2002 από τη σχεδιάστρια Adama Amanda Ndiaye, γνωστή ως Adama Paris, με στόχο να δώσει ορατότητα στους Αφρικανούς δημιουργούς που για χρόνια έμεναν εκτός του διεθνούς χάρτη της μόδας.

Μια συμβολική υπενθύμιση

Η φετινή θεματική, με επίκεντρο τον ωκεανό δεν ήταν απλώς μια αισθητική επιλογή αλλά λειτούργησε ως συμβολική υπενθύμιση της ανάγκης για σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και της σημασίας της βιωσιμότητας στη σύγχρονη μόδα. Πολλές συλλογές ανέδειξαν χειροποίητα υφάσματα, φυσικές βαφές, ανακυκλωμένα υλικά και τεχνικές που συνδέονται βαθιά με την τοπική παράδοση.





Αξίζει να πούμε πως συμμετείχαν περισσότεροι από τριάντα σχεδιαστές από χώρες όπως η Σενεγάλη, η Γκάνα, το Κονγκό, το Μαρόκο και η Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ υπήρχαν και ευρωπαϊκές παρουσίες. Τέλος, οι επιδείξεις πραγματοποιήθηκαν όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και σε ανοιχτούς χώρους της πόλης, πρεσβείες και σκηνές αφιερωμένες σε νέους δημιουργούς.

