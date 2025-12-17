Ο Rick Owens σταματάει τη χρήση φυσικής γούνας σε όλες τις συλλογές του - και αυτή είναι η καλύτερη είδηση της ημέρας

Ο Rick Owens ανακοίνωσε επίσημα ότι σταματά οριστικά τη χρήση φυσικής γούνας σε όλες τις μελλοντικές του συλλογές, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο ηθική και συνειδητή μόδα.

Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε επισήμως στις αρχές της εβδομάδας και σηματοδοτεί το τέλος μιας πρακτικής που για χρόνια συνδεόταν με τον οίκο.

Η αλλαγή αυτή βέβαια δεν ήρθε τυχαία αφού προηγήθηκε μια πενθήμερη καμπάνια διαμαρτυρίας από την Coalition to Abolish the Fur Trade (CAFT), με δράσεις σε Λονδίνο, Λος Άντζελες και Νέα Υόρκη, σε σημεία που σχετίζονται με τον Rick Owens και την Owenscorp. Οι ακτιβιστές στόχευσαν τη συνεχιζόμενη χρήση γούνας σε ρούχα και αξεσουάρ του brand, πιέζοντας για μια ξεκάθαρη δέσμευση.

Λίγο μετά, στην ενότητα Eco-Aware της επίσημης ιστοσελίδας του οίκου προστέθηκε μια σαφής δήλωση, μια υπόσχεση πως η χρήση φυσικής γούνας θα διακοπεί μια για πάντα χωρίς πρόθεση επαναφοράς στο μέλλον ενώ παράλληλα, προϊόντα από μινκ και κάστορα αφαιρέθηκαν άμεσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η απόφαση του Rick Owens εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλλαγή που συντελείται στη βιομηχανία της μόδας, όπου όλο και περισσότερα brands εγκαταλείπουν τη φυσική γούνα, αναγνωρίζοντας την ηθική διάσταση αλλά και την κοινωνική πίεση γύρω από το ζήτημα.

«Εδώ θα βρείτε μια ποικιλία από τις συλλογές μας όπου έχουμε εστιάσει σε βιώσιμα υλικά» γράφει στην επίσημη σελίδα του οίκου και συνεχίζει:

rick owens

«Την τελευταία δεκαετία μειώσαμε και τελικά σταματήσαμε την παράγωγη γούνας. Δεν θα ασχοληθούμε με την παραγωγή γούνας στο μέλλον. Ως εταιρεία θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για περισσότερες βιώσιμες πρακτικές κάθε σεζόν. Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε, αλλά όλοι μπορούμε να στοχεύσουμε ψηλότερα και να ξεκινήσουμε από κάπου».