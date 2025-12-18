Γιατί ο Pieter Mulier φημολογείται ότι θα είναι ο νέος δημιουργικός διευθυντής του οίκου Versace και τι θα σήμαινε αυτό

Τις τελευταίες ημέρες η μόδα μιλάει για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σενάρια, την πιθανή άφιξη του Pieter Mulier ως νέου creative director στη Versace, μετά την ξαφνική αποχώρηση του Dario Vitale.

Η Versace πρόσφατα εξαγοράσθηκε για 1,25 δισ. ευρώ από την Prada Group, μια συμφωνία που κυκλοφόρησε ήδη ως μία από τις σημαντικότερες κινήσεις στην παγκόσμια αγορά πολυτελείας για το 2025.

Η αποχώρηση του Ντάριο Βιτάλε

Ο Ντάριο Βιτάλε, ο οποίος είχε διοριστεί creative director της Versace τον Απρίλιο του 2025 μετά την αποχώρηση της Ντονατέλα Βερσάτσε, ανακοίνωσε την αποχώρησή του στα μέσα Δεκεμβρίου 2025.

Ο ίδιος παρουσίασε την πρώτη του συλλογή για την άνοιξη καλοκαίρι 2026 στο Μιλάνο, αλλά οι δύο πλευρές συμφώνησαν να χωρίσουν τους δρόμους τους με αμοιβαίο σεβασμό ενώ η διοίκηση παραμένει σε αναζήτηση νέας καλλιτεχνικής ηγεσίας.

Γιατί το όνομα του Pieter Mulier βρίσκεται στο προσκήνιο

Το όνομα του Pieter Mulier, όπως διαβάζουμε στο WWD, εμφανίζεται σε όλες τις παρασκηνιακές συζητήσεις ως τον πιθανότερο διάδοχο για το τιμόνι της δημιουργικής κατεύθυνσης στον οίκο Versace.

Σήμερα o σχεδιαστής είναι creative director του οίκου Alaïa και, ενώ δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση για τυχών μεταγραφή, και ενώ οι διαπραγματεύσεις με τη γονική εταιρεία της Alaïa, Richemont, για την πιθανή αποδέσμευσή του συνεχίζονται, αρκετές πηγές της βιομηχανίας της μόδας υποστηρίζουν ότι η Prada Group τον θεωρεί την πιο κατάλληλη επιλογή για να οδηγήσει τον οίκο Versace στο νέο του κεφάλαιο.

Τι θα σήμαινε μια πιθανή μεταγραφή

Αν το σενάριο επιβεβαιωθεί, θα ήταν σίγουρα μια σημαντική κίνηση αφού ο Pieter έχει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο χώρο, έχει συνεργαστεί με κορυφαίες προσωπικότητες και ανέλαβε την Alaïa με ιδιαίτερη επιτυχία.

Η Versace χρειάζεται, σύμφωνα με πηγές, κάποιον που να σέβεται την ιστορία και τον κώδικα του brand, αλλά να έχει επίσης και την ικανότητα να το εξελίξει χωρίς να υποβαθμίσει την ταυτότητα του.

Ο χρόνος θα δείξει αν οι φήμες θα επιβεβαιωθούν και πότε ακριβώς θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση. Η Versace από την πλευρά της πάντως, δηλώνει ότι η εστίαση είναι στη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 και ότι οι τελικές αποφάσεις για τη δημιουργική διεύθυνση θα δημοσιοποιηθούν «εν καιρώ».



Όποια και αν είναι η εξέλιξη, η πιθανή άφιξη του Pieter Mulier στον οίκο Versace ίσως σηματοδοτεί μια νέα, πιο στρατηγική εποχή για έναν από τους πιο ισχυρούς ιταλικούς οίκους μόδας.