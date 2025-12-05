Σαν χθες θυμόμαστε την ανακοίνωση του νέου creative director του οίκου Versace, και το νέο του όραμα, για το οποίο γράφαμε γεμάτοι ενθουσιασμό.

Κι όμως, στο πλαίσιο της… «ρουλέτας» των οίκων υψηλής ραπτικής και τις μουσικές καρέκλες που έχουμε δει τους τελευταίους μήνες να παίζουν, ο Dario Vitale αν και πέρασαν σχεδόν 9 μήνες από τον διορισμό του στον οίκο Vesace, αποχωρεί.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης του σχεδιαστή έρχεται μόλις δύο μέρες μετά την εξαγορά της Versace από την Capri Holdings από τον όμιλο Prada.

Να σου θυμίσουμε πως, ο Dario Vitale είχε αναλάβει τα ηνία του οίκου Versace τον Μάρτιο, με το ντεμπούτο του να είναι η επίδειξη της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου τον Σεπτέμβριο. Η πρώτη του επίδειξη για τον οίκο μάλιστα είχε συζητηθεί έντονα και θετικά, για τη δεξιοτεχνία του σχεδιαστή και τη συλλογή που τιμούσε την κληρονομιά του οίκου με μοναδικό σύγχρονο τρόπο.

Ο Dario Vitale αποχωρεί από τον οίκο Versace μόλις 9 μήνες μετά τον διορισμό του

Ακόμη κι αν δεν έχουμε καταλάβει τη στρατηγική πίσω από την απόφαση ο οίκος να αφαιρέσει τον Vitale από το δυναμικό του, έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε πως, την περίοδο που ο σχεδιαστής προσλήφθηκε, ο όμιλος Prada είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία εξαγοράς της Versace για σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια με αυτή τη συγχώνευση να ολοκληρώνεται μόλις πριν δύο ημέρες. Αμέσως μετά ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Vitale και προφανώς αυτό το διάστημα που μεσολάβησε να ήταν πειραματικό και προσωρινό; ίσως.

«Η Versace και ο Chief Creative Officer της, Dario Vitale, συμφώνησαν από κοινού να χωρίσουν τους δρόμους τους, με ισχύ από τις 12 Δεκεμβρίου 2025», ανέφερε ο οίκος σε επίσημη ανακοίνωσή του, όπως διαβάζουμε στο CNN. «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ειλικρινά τον Dario για την εξαιρετική του συμβολή στην ανάπτυξη της δημιουργικής στρατηγικής του brand κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά του σχέδια».



Ο διάδοχός του δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί και αναμένουμε με ενδιαφέρον την επόμενη κίνηση του οίκου με αγωνία.

