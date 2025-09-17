Ο Dario Vitale εξερευνά τις αξίες του οίκου μέσα από την τέχνη

Ο νέος creative director του Versace, Dario Vitale, πριν από την πρώτη του επίδειξη για τον οίκο στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου, αποφάσισε να δώσει ένα πρώτο δείγμα της νέας του οπτικής μέσα από ένα project που λειτουργεί περισσότερο σαν moodboard παρά σαν καμπάνια.

Όπως αναφέρεται στο Dazed, ο σχεδιαστής παρέδωσε τη δημιουργική σκυτάλη σε μια σειρά καλλιτεχνών, ζητώντας από τον καθένα να εκφράσει τι σημαίνει «Versace» για εκείνον, σαν μια συζήτηση με τα άτομα και τις συλλογικότητες που οδηγούν τον πολιτισμό, δίνοντας χώρο για να δημιουργήσουν κάτι νέο.

Andrea Modica / Versace

«Αυτή είναι μια συλλογική έκφραση, που τιμά τη βαθιά ριζωμένη κληρονομιά του Versace να στέκεται αλληλέγγυος με τους πρωτοπόρους του πολιτισμού»

«Φωτογραφίες, ποίηση, τέχνη, μουσική και κινηματογράφος συγχωνεύονται, ανακινώντας βαθιά συναισθηματικές και σωματικές αλήθειες, αναμεμειγμένες με αντικείμενα από το αρχείο Versace. Αυτή είναι μια συλλογική έκφραση, που τιμά τη βαθιά ριζωμένη κληρονομιά του Versace να στέκεται αλληλέγγυος με τους πρωτοπόρους του πολιτισμού. Μια συνεργασία με αρχιτέκτονες της πολιτιστικής εξέλιξης, που διευρύνουν τα όρια της έκφρασης» αναφέρεται στο επίσημο site του οίκου.



«Versace Embodied»: Το νέο όραμα του Dario Vitale για τον οίκο, υπό το πρίσμα σπουδαίων καλλιτεχνών

Από τη Μέδουσα της Camille Vivier στο Gesù 12, στα πορτρέτα της Andrea Modica, από το αρχείο «Istante» του Steven Meisel μέχρι τις οικείες απεικονίσεις του Collier Schorr, κάθε έργο αντηχεί το ατρόμητο πνεύμα του οίκου Versace, ενώ το ακατέργαστο ποίημα της Eileen Myles με τίτλο «Put It Back» και το διαχρονικό Bronzi di Riace ενσαρκώνουν τη δυαδικότητα δύναμης και αισθησιασμού, ελευθερίας και αυστηρότητας.

Eileen Myles / Versace



Αυτό το πολυδιάστατο project με τίτλο «Versace Embodied» αντιπροσωπεύει το πώς ο οίκος ενσαρκώνεται μέσα από διαφορετικές ματιές, εμπειρίες και πολιτισμικά πλαίσια. Όπως έγραψε και ο ίδιος ο οίκος στην επίσημη σελίδα του στο Instagram για το project «ξεθάβοντας τα θεμέλια του Versace, ανοίγοντας το δρόμο για μια νέα έκφραση»



Η επιλογή του Vitale να κάνει ένα τέτοιο project δείχνει ότι έχει απόλυτη επίγνωση της εποχής του, η μόδα σήμερα είναι πολυδιάστατη και πολλοί σχεδιαστές δεν περιορίζονται μονάχα στα ρούχα τους. Όπως βλέπουμε και σε άλλους οίκους όπως οι Miu Miu, Loewe, Bottega Veneta, η σύνδεση με την ευρύτερη κουλτούρα παίζει πια καθοριστικό ρόλο.

Collier Schorr / Versace

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Vitale είχε ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν έντυσε τη Τζούλια Ρόμπερτς και την Αμάντα Σάιφρεντ με το ίδιο ακριβώς Versace σύνολο στο Φεστιβάλ Βενετίας. Αντί να θεωρηθεί λάθος η επιλογή αυτή αποθεώθηκε από το κοινό στα social media, με σχόλια να κάνουν λόγο για μια έξυπνη κίνηση που φανερώνει πως η Versace ξεπερνά ηλικίες και στερεότυπα.

Ο Dario Vitale, με τις μικρές αλλά τόσο έξυπνες κινήσεις του αποδεικνύει πως είναι αποφασισμένος να φέρει τον εμβληματικό ιταλικό οίκο στο σήμερα, χωρίς όμως να ξεχνά την ταυτότητά του. Μένει τώρα να δούμε τη νέα συλλογή που θα παρουσιάσει στην Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο και το νέο όραμά του.