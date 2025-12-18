Winter Moments: Η Mango παρουσιάζει τη γιορτινή σεζόν με ζεστές υφές και σύγχρονη κομψότητα

Η Mango υποδέχεται τον χειμώνα με μια συλλογή που αποτυπώνει τη ζεστασιά των γιορτών και τη μοντέρνα αισθητική της εποχής.

Τα νέα arrivals της Mango φέρνουν στο προσκήνιο cozy πλέξεις, πλούσιες υφές και το στοιχείο της άνεσης, πάντα με τη διακριτική κομψότητα που χαρακτηρίζει το brand.

Η γυναικεία συλλογή κινείται σε μια παλέτα με γήινους τόνους και soft επιφάνειες

Το πλεκτό πουλόβερ με υφή συνθετικής γούνας δίνει αμέσως τον εορταστικό χαρακτήρα της εποχής, ενώ το καρό παντελόνι σε wide leg γραμμή προσθέτει άνεση και ρυθμό στην κίνηση.

Το oversized δερμάτινο τζάκετ προσφέρει μία urban προσέγγιση στο winter layering, την ώρα που το εκρού πλεκτό με λεπτομέρειες βολάν δίνει μια πιο ρομαντική νότα.

Το double-breasted σακάκι με stripes ολοκληρώνει την εικόνα με καθαρό tailoring, ιδανικό για office ή πιο επίσημες εμφανίσεις.

Στη σειρά για τον άνδρα, η Mango τονίζει τη σημασία της δομής και της υφής

Το μάλλινο παλτό σε βαθύ σοκολατί ανανεώνει το κλασικό ανδρικό outerwear, ενώ το ribbed πλεκτό σε πράσινη απόχρωση προσθέτει βάθος και θερμότητα σε μια εποχική χρωματική παλέτα.

Για τις πιο κρύες ημέρες, το μπουφάν που θυμίζει shearling δίνει την αίσθηση της απόλυτης άνεσης, ενώ το 100% δερμάτινο jacket λειτουργεί ως statement σε κάθε look.

Το regular fit τζιν σε σοκολά υποστηρίζει τους χειμερινούς συνδυασμούς, με τη rib ζακέτα με φερμουάρ να λειτουργεί ως ευέλικτο layer για κάθε στιγμή της ημέρας.

Η παιδική συλλογή φέρνει στο προσκήνιο την παιχνιδιάρικη πλευρά του χειμώνα.

Το μπλουζάκι Kuromi δίνει pop διάθεση, ενώ το lurex πουλόβερ με αστεράκια προσθέτει μια διακριτική λάμψη που ταιριάζει απόλυτα στις γιορτές. Τα wide leg τζιν με strass συνδυάζουν άνεση και festive χαρακτήρα, ενώ το βαμβακερό φούτερ Pathfinder προσφέρει μια πιο casual, περιπετειώδη αισθητική.

Για τις εξόδους του χειμώνα, η παρκά είναι η ιδανική επιλογή, προσφέροντας ζεστασιά και πρακτικότητα.

Το κοτλέ cargo παντελόνι ολοκληρώνει τη συλλογή με έναν πιο σύγχρονο, street-inspired τόνο.

Η Mango Winter 2025 συλλογή είναι διαθέσιμη στα καταστήματα Γλυφάδας, River West, Πάτρας και Λάρισας, υπό τη διαχείριση του Ομίλου Φάις.

MANGO Γλυφάδα: Leof. Dimarchou Aggelou Metaxa 16, Glifada 166 75

MANGO RIVER WEST: River West, Par. Leoforou Kifisou 96 - 98, Egaleo 122 41

MANGO Λάρισσα: 4 Χλμ Λεωφ, Κων/νου Καραμανλή, Larisa 413 35

MANGO Πάτρα: Agiou Nikolaou 35, Patra 262 21

