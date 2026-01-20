"Ecdysis": Η νέα συλλογή της Made Bride by Antonea αναδεικνύει το εσώτερο εγώ μας

Ο αγαπημένος μας οίκος νυφικών μας προσκαλεί σε ένα εσωτερικό ταξίδι έμπνευσης και αισθησιασμού, ντυμένο στα λευκά.

Μια luxury lingerie collection και μια μοναδική συλλογή νυφικών συναντώνται στον φακό του Signe Vilstrup υπό την δημιουργική υπογραφή και καλλιτεχνική διεύθυνση της Δήμητρας Αντωνέα που βρίσκεται πίσω από τον αγαπημένο μας οίκο Made Bride. Σε μια- ακόμη - άκρως δημιουργική στιγμή, το matching concept του νυφικό με το ίδιο εσώρουχο για την προετοιμασία της νύφης, αλλά και η επιλογή να φορεθούν ξεχωριστά, φέρνουν στα χέρια μας πραγματικά έργα τέχνης δημιουργημένα από τα καλύτερα υφάσματα για να αγκαλιάσουν το σώμα μας σε μια σημαντική στιγμή της ζωής μας.



Η “Έκδυση”, όπως ονομάζεται, δεν είναι απλώς η απογύμνωση από το εξωτερικό περίβλημα όταν αυτό δεν μας εκφράζει πλέον ή μας περιορίζει. Είναι πράξη εξέλιξης, ρίσκου και έκθεσης, όπου μια γυναίκα αναγεννιέται επαναπροσδιορίζοντας την ταυτότητά της. Είναι ευκαιρία για να επανεφεύρουμε τον εαυτό μας Μια παρουσία στο χρόνο που διαρκεί για ένα λεπτό, απαλλαγμένη από το παλιό και το περιττό, όπου το σώμα παραμένει εύθραυστο χωρίς το γνώριμο περίβλημά του, τυλιγμένο μόνο με το μανδύα του αισθησιασμού, μέχρι να φορέσει μια νέα μορφή.





Η συλλογή είναι διαθέσιμη στο ατελιέ Made Bride by Antonea για να γνωρίσουμε το νέο εσώτερο εγώ μας και σε όλο το φάσμα του δυναμισμού και της αυτοπεποίθησης της ανανεωμένης εικόνας μας. Το νυφικό που ονειρευόμαστε είναι εκεί, μαζί με το ζευγάρι εσωρούχων που του ταιριάζει, για να ζήσουμε και εμείς τη δική μας υπέροχη στιγμή και να δημιουργήσουμε τη δική μας μοναδική εικόνα, από μέσα προς τα έξω και για πάντα.





Credits

Brand: Made Bride by Antonea (@madebride)

Fashion designer: Dimitra Antonea (@dimitra_antonea)

Photography: Signe Vilstrup (@signe_vilstrup)

Videography: Klaus Shehaj (@klauslalishehaj)

Hair styling: Gabriel Georgiou (@gabrielggeorgiou)

Make up: Dimitra Altani (@altanid)

