O Pieter Mulier είναι και επισήμως ο νέος Chief Creative Officer του οίκου Versace

Ο Pieter Mulier, όπως είχαμε αναφέρει ξανά, ήταν το φαβορί όνομα για τη θέση του δημιουργικού διευθυντή για τον οίκο Versace και, όπως επιβεβαιώθηκε τώρα, θα «παραλάβει» σκυτάλη και θα αναλάβει στον οίκο μετά την αποχώρηση του Dario Vitale.

«Αυτή η επιλογή σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για τη μάρκα», ανέφεραν ο Όμιλος Prada και η Versace σε κοινή δήλωση. Ο Pieter Mulier θα αναλάβει επίσημα τα δημιουργικά ηνία στον οίκο Versace την 1η Ιουλίου και, όπως αναφέρεται στο Buisiness of Fashion, η πρώτη του επίδειξη μόδας για την εταιρεία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο.

«Η Versace και ο Όμιλος Prada ανακοινώνουν τον διορισμό του Pieter Mulier ως Chief Creative Officer, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026. Αυτή η επιλογή σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για την επωνυμία. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Mulier έχει διαμορφώσει ξεχωριστή αισθητική, συμβάλλοντας στην επιτυχία επωνυμιών όπως οι Raf Simons, Jil Sander, Dior, Calvin Klein και επί του παρόντος της Alaïa στο ρόλο του Creative Director» έγραψε σε επίσημη ανακοίνωσή του ο οίκος Versace.

Το νέο αυτό καλλιτεχνικό κεφάλαιο του Mulier έρχεται μετά από μια πενταετή θητεία ως δημιουργικός διευθυντής στον οίκο Alaïa , όπου ήταν μάλιστα και ο πρώτος που διαδέχθηκε τον ιδρυτή του οίκου Azzedine Alaïa.

Ο σχεδιαστής, ο οποίος σπούδασε αρχιτεκτονική στο Ινστιτούτο Saint-Luc των Βρυξελλών, κατάφερε να απογειώσει την Alaïa και να σχεδιάσει statement items τα οποία έγιναν ανάρπαστα, μένει λοιπόν τώρα να δούμε πώς θα ανταποκριθεί στα νέα του καθήκοντα, κάτι που αν κρίνουμε από την έως τώρα επιτυχημένη του πορεία είναι προδιαγεγραμμένο.