Ο Pieter Mulier αποχωρεί από τον οίκο Alaïa μετά από πέντε χρόνια

Μετά από μια πενταετία στον οίκο Alaïa, ο Pieter Mulier αποχωρεί από τη θέση του creative director και μάλλον βγήκαν αληθινά τα σενάρια που κάναμε τον Δεκέμβριο

Ως ο πρώτος σχεδιαστής που διαδέχθηκε τον ιδρυτή Azzedine Alaïa, ο Βέλγος δημιουργός, Pieter Mulier, κατάφερε να γράψει ιστορία με τις αλλαγές και τις δημιουργίες του αυτά τα χρόνια αφού κατάφερ να ενώσει το πνεύμα του οίκου με τις σύγχρονες απαιτήσεις και, μάλιστα τα κατάφερε με εντυπωσιακό τρόπο.

Όπως διαβάζουμε στο BOF, η Alaïa επιβεβαίωσε την αποχώρηση του σχεδιαστή και, ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί το πρόσωπο που θα αναλάβει τα ηνία. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σου θυμίσουμε πως τον Δεκέμβριο είχαμε γράψει για τα πιθανά σενάρια που τώρα έρχονται οριακά να επιβεβαιωθούν πως Mulier ο αναμένεται να αναλάβει στον οίκο Versace.

Πώς ο Pieter Mulier ανανέωσε τον οίκο Alaïa

Με σπουδές στην αρχιτεκτονική, ο Mulier επαναπροσδιόρισε τη σιλουέτα της Alaïa μέσα από δομημένες, γλυπτικές φόρμες. Από cocoon ρούχα που τύλιγαν το σώμα μέχρι αισθησιακά ασύμμετρα φορέματα με κουκούλες, κρόσσια και thigh-high κάλτσες, ο Mulier κατάφερε να ενώσει το δράμα με την αυστηρή αισθητική πειθαρχία.

Εισήγαγε επίσης το τζιν στον οίκο με καμπύλες και τονισμένη μέση ενώ στα αξεσουάρ δημιούργησε εμπορικά items όπως η τσάντα Teckel αλλά και οι mesh μπαλαρίνες με τη συνεισφορά του να αναγνωρίζεται και θεσμικά, με το βραβείο International Designer of the Year από το CFDA.

Η αποχώρησή του μπορεί να φέρνει μια αναστάτωση στα δεδομένα ωστόσο ένα είναι σίγουρο, πως έχει αφήσει ανεξίτηλη την υπογραφή του στον οίκο Alaïa.