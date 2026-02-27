Tezenis: Ανανεώνει τη must – have σειρά Superior Softness, που είναι

Προορισμένη να φέρει επανάσταση στην καθημερινή γκαρνταρόμπα.

Δεν πρόκειται απλώς για ρούχα, αλλά για μία δήλωση τρόπου ζωής, για όσες αγαπούν να ντύνονται δυναμικά κάθε στιγμή και σε κάθε περίσταση, με ένα look που είναι essential αλλά άψογο.

Το πραγματικό game - changer αυτής της σειράς είναι το καινοτόμο ultra-soft ύφασμα. Η συλλογή προσφέρει μία αίσθηση απόλυτης ευεξίας σε κάθε κίνηση. Η υφή είναι λεπτή, οι γραμμές είναι χαλαρές και το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα look ταυτόχρονα στιλάτο και σύγχρονο.

Η χρωματική παλέτα αποτελείται από ουδέτερες και μινιμαλιστικές αποχρώσεις, που αποτελούν την τέλεια βάση για clean και essential looks, έως πιο δυναμικά και παιχνιδιάρικα χρώματα, γεμάτα ενέργεια και προσωπικότητα. Ιδανική για να προσθέσετε τη σωστή νότα στα outfits σας και να ξεχωρίσετε με κομψότητα.

Η σειρά Superior Softness αποτελεί τον πυρήνα για τις σύγχρονες σιλουέτες και τα iconic κομμάτια: από το full-zip hoodie, ιδανικό για ένα αβίαστο αλλά ποτέ συνηθισμένο look, έως το crewneck sweatershirt με μπροστινό φερμουάρ που παραμένει ένα βασικό κλασικό κομμάτι, καθώς και την εκδοχή με κεντρική ραφή που προσθέτει ένα μοντέρνο σχεδιαστικό στοιχείο. Η απαλή, χαλαρή γραμμή των palazzo παντελονιών αγκαλιάζει και αναδεικνύει τη σιλουέτα ενώ τα straight – leg παντελόνια αναδεικνύουν μια καθαρή και ευέλικτη γραμμή, ιδανική για όσες αγαπούν την κομψή απλότητα.

Ακολουθώντας την μεγάλη επιτυχία της γυναικείας σειράς, η συλλογή εξελίσσεται για να αγκαλιάσει τα παιδιά και τους άντρες. Η σειρά απευθύνεται σε ολόκληρη την οικογένεια, δημιουργώντας μια απρόσμενη σύνθεση πρακτικότητας και αδιαμφισβήτητου στυλ για μία κοινή και αρμονική ιστορία.

