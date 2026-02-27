BOSS: Η αναζήτηση της αριστείας μέσα από την τέχνη της ραπτικής

Για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 26, η BOSS αποτίει φόρο τιμής στη δική της κληρονομιά δεξιοτεχνίας, η οποία έχει διαμορφώσει τη γλώσσα της ραπτικής: έναν διάλογο ανάμεσα στη γραμμή και την ακρίβεια, που σμιλεύει τον χαρακτήρα και επιβάλλει την παρουσία όσων τη φορούν.

Σακάκια κοστουμιών από το αρχείο των τελών της δεκαετίας του 1980, με γλυπτικούς ώμους, επανερμηνεύονται με πιο ψηλά πέτα, εμπνευσμένα από σχέδια των τελών της δεκαετίας του 1990. Οι έντονες γραμμές στους ώμους εξισορροπούνται με στενότερη μέση. Σταυρωτά σακάκια συνδυάζονται με παντελόνια με μία πιέτα, ενώ τα τρίκουμπα σακάκια φοριούνται με πιο χαλαρά παντελόνια με διπλές πιέτες.

Η ‘απόλαυση’ του ντυσίματος, αναβαθμισμένη σε αληθινή μορφή τέχνης μέσα από την αναζήτηση της αριστείας, αποτελεί τη βάση μιας συλλογής που δεν αναπολεί νοσταλγικά το παρελθόν, αλλά επαναπροσδιορίζει την κληρονομιά με πρόθεση για κάθε άτομο που οικειοποιείται τη ραπτική ως προσωπική του έκφραση.

Αρχειακά διακοσμητικά μοτίβα σε μεταξωτά prints και jacquard που χρησιμοποιούνται σε γραβάτες, μαντήλια τσέπης, φουλάρια και ζώνες σμόκιν επανεμφανίζονται μέσα από εκλεπτυσμένα νέα φλοράλ σχέδια, όπως παιώνιες, κάλλες και κρίνα, και φοριούνται με tailored σακάκια και παλτό, τόσο την ημέρα όσο και το βράδυ.

Για τη γυναικεία και την ανδρική συλλογή, στον πυρήνα της σεζόν βρίσκεται μία κεντρική ιδέα: αυτοπεποίθηση μέσα από τη δημιουργία.

Στα πανωφόρια, πολυτελή υφάσματα συνδυάζονται με τεχνικά υλικά εμπνευσμένα από τον αθλητικό κόσμο, δημιουργώντας εκλεπτυσμένα υβριδικά κομμάτια με απροσδόκητη, πλούσια υφή. Οι σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας επαναπροσδιορίζουν γνώριμες φόρμες, μετατρέποντάς τες σε δυναμικά σύγχρονα statements όπως οι νάιλον καμπαρντίνες με tailored πέτα από βουρτσισμένο alpaca και τα δερμάτινα παλτό με επένδυση από πολυτελές κασμίρΚάθε ραφή έχει σκοπό. Κάθε αναλογία είναι μελετημένη. Κάθε λεπτομέρεια ολοκληρωμένη. Πρόκειται για υψηλή ραπτική ως γλώσσα φιλοδοξίας, σχεδιασμένη για όσους φορούν την επιτυχία όχι ως επίδειξη, αλλά ως ταυτότητα με πρόθεση και αυτοπεποίθηση.

Η σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 26 σηματοδοτεί την εξέλιξη της ραπτικής στην BOSS: κληρονομιά εκλεπτυσμένη, ακρίβεια αναβαθμισμένη, αυτοπεποίθηση ραμμένη σε κάθε βελονιά.

«Η έμπνευση για εμένα και την ομάδα μου προήλθε από δημιουργικούς πρωτοπόρους καλλιτέχνες, ηθοποιούς, συγγραφείς και μουσικούς – που σε καθοριστικές στιγμές της καριέρας τους επιλέγουν να φορέσουν ραπτική. Η συλλογή αυτή γιορτάζει και αναδομεί αυτά τα σύμβολα επιτυχίας μέσα από μια σύγχρονη ματιά.

Στη ραπτική είτε πρόκειται για ένα τρίκουμπο μονόπετο κοστούμι, ένα άψογα ραμμένο παλτό, ένα crisp πουκάμισο ή την πιο κομψή μεταξωτή γραβάτα, το μήνυμα της πασαρέλας είναι ξεκάθαρο: γίνεται ακόμη πιο ισχυρό όταν το κάνεις δικό σου», δήλωσε ο Δημιουργικός Διευθυντής της HUGO BOSS, Marco Falcioni.

«Η υφή και η τέχνη του χειρισμού των υφασμάτων ώστε να δημιουργείται κάτι απροσδόκητο αποτέλεσε βασικό στοιχείο. Το δέρμα, που τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως βασικός πυλώνας της γκαρνταρόμπας της BOSS, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο. Πειραματιζόμενοι με το υλικό αυτό, το συναντάμε σε πολλαπλές εκδοχές: ανθεκτικό δέρμα με απαλή υφή, εφέ στρουθοκαμήλου, εφέ ponyhair και πολλά ακόμη. Ακόμη και τα πλεκτά ακολούθησαν νέα κατεύθυνση, αποκτώντας πιο δυναμικό χαρακτήρα μέσω ιδιαίτερων τεχνικών πλέξης που αντικατοπτρίζουν τη μεγαλύτερη, πιο τολμηρή στάση της συλλογής.

Η χρωματική παλέτα ανέδειξε στο μέγιστο την υφή των υλικών, περιλαμβάνοντας βαθύ μαύρο, midnight navy, smoky grey, olive και russet brown, warm terracotta και golden ochre – προσφέροντας μια αισιόδοξη οπτική: εκλεπτυσμένη, αναβαθμισμένη, θετική και γεμάτη αυτοπεποίθηση BOSS.»

ΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑ ΣΤΗΝ ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ

Τα βασικά θέματα του show μεταφέρθηκαν σε μια επιλεγμένη σειρά υποδημάτων και αξεσουάρ, τα οποία τα μέλη του HUGO BOSS XP -του αποκλειστικού προγράμματος επιβράβευσης του brand -μπορούσαν να αγοράσουν online αμέσως μόλις έκαναν το ντεμπούτο τους στην πασαρέλα.

Ανάμεσά τους ξεχώριζε ένα monk shoe κατασκευασμένο στην Ιταλία, με εντυπωσιακό λουράκι με αγκράφα και μια ιδιαίτερη κρυφή λεπτομέρεια: η λέξη «BOSS» σχηματισμένη με πρόκες υποδηματοποιού στη σόλα. Διαθέσιμη ήταν επίσης μια oversized ανδρική τσάντα, μια αναβαθμισμένη εκδοχή μιας από τις πιο δημοφιλείς σιλουέτες του οίκου, κατασκευασμένη στην Ιταλία από εξαιρετικά απαλό δέρμα, με εντυπωσιακά μεταλλικά στοιχεία, χειροποίητες ραφές και επένδυση από δέρμα κατσίκας.

Ένα ακόμη κομμάτι χειροποίητο στην Ιταλία, η τσάντα BOSS Revers, παρουσιάστηκε σε ειδική runway edition. Αρχικά συστήθηκε στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 ως νέο hero accessory, εμπνευσμένο από το πέτο του σακακιού, σύμβολο δύναμης και ακρίβειας στη ραπτική. Η BOSS Revers εμφανίστηκε επίσης στο μπράτσο αρκετών καλεσμένων της πρώτης σειράς.

Τη members-only επιλογή ολοκλήρωνε ένα σετ γραβάτας σχεδιασμένο για όλα τα φύλα, που περιλάμβανε γραβάτα, φουλάρι και pochette. Κάθε κομμάτι κατασκευάστηκε στην Ιταλία από μετάξι και αντλούσε έμπνευση από τα αρχεία του οίκου, με αυθεντικά paisley μοτίβα και signature σχέδια επαναπροσδιορισμένα μέσα από μια σύγχρονη οπτική.

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ

Περισσότεροι από 600 καλεσμένοι παρευρέθηκαν στο fashion show, ανάμεσά τους οι brand ambassadors David Beckham, S.COUPS, Meghann Fahy, Alica Schmidt και Wang Shun. Στην πρώτη σειρά βρέθηκαν επίσης σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας, όπως οι Luke Newton, Cat Burns, Maisa Silva, Emilia Mernes, Joseph Zada, Josh Heuston, Robbie G.K., Mew Suppasit, Fei Wang, Liu Xueyi, Lyas, Delilah Belle, Pia Wurtzbach, Cheng Chang Fan, Yamato και Alexandre Pato.

Το σκηνικό του show αντανακλούσε τη refined αισθητική της σεζόν, αποτίοντας φόρο τιμής στη δεξιοτεχνία πίσω από τη συλλογή. Ο χώρος Rubattino56 στο Μιλάνο μεταμορφώθηκε σε ένα αρχιτεκτονικό statement: λωρίδες υφάσματος εκτείνονταν στον χώρο σε μια στιγμή ελεγχόμενης έντασης, ενώ η υφή και ο τόνος του χαλιού της πασαρέλας ήταν εμπνευσμένα από το ώχρα crushed velvet που πρωταγωνιστούσε στη συλλογή.

