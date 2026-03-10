Η Ντακότα Τζόνσον και οι 50 αποχρώσεις του... Calvin Klein – Ποζάρει τόπλες για χάρη της νέας καμπάνιας

Η Ντακότα Τζόνσον είναι το νέο πρόσωπο του οίκου Calvin Klein για την άνοιξη του 2026 και, πρωταγωνίστησε στην καμπάνια που ήδη έχει γίνει viral στα social media.

Η Ντακότα Τζόνσον, γνωστή στο ευρύ κοινό από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία Fifty Shades of Grey, αναλαμβάνει τώρα τον ρόλο της σύγχρονης «μούσας» του Calvin Klein, με τη φυσική της αυτοπεποίθηση και τη χαλαρή της γοητεία να δίνουν μια νέα διάσταση στην καμπάνια, προβάλλοντας την ιδέα της θηλυκότητας που πηγάζει από την άνεση και την αυθεντικότητα.

Τη φωτογράφιση υπογράφει ο σκηνοθέτης και φωτογράφος Γκόρντον Βον Στέινερ, και μέσα από τα καρέ του παρουσιάζει την ηθοποιό χαλαρή να ποζάρει στο σπίτι. Σε ένα σκηνικό που θυμίζει κατοικία mid century αισθητικής, η ηθοποιός ποζάρει μεταξύ άλλων τόπλες, με oversized τζιν και ελάχιστα ακόμη κομμάτια, δημιουργώντας εικόνες που ισορροπούν ανάμεσα στην απλότητα και τον αισθησιασμό.

Instagram/@calvinklein

Η Ντακότα Τζόνσον παρουσιάζει τις 50 αποχρώσεις του... Calvin Klein – Ποζάρει τόπλες για χάρη της νέας καμπάνιας

Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα εμφανίζεται τόπλες πάνω σε ένα πιάνο φορώντας μόνο ένα φαρδύ denim παντελόνι ενώ σε άλλα τη βλέπουμε να χαλαρώνει στον καναπέ, να ακουμπά σε τραπέζι μπιλιάρδου ή να απολαμβάνει τον ήλιο δίπλα στην πισίνα με ένα βιβλίο.

Instagram/@calvinklein

Η καμπάνια προβάλλει βασικά κομμάτια της νέας συλλογής, όπως τζιν εμπνευσμένα από τη σιλουέτα των '90s και εσώρουχα με την υπογραφή του brand τα οποία αποτυπώνουν την κλασική αλλά σύγχρονη αισθητική του Calvin Klein.

Instagram/@calvinklein

Τέλος αξίζει να πούμε πως, τα φωτογραφικά στιγμιότυπα συνοδεύει και ένα βίντεο στο οποίο η ηθοποιός χορεύει μέσα στο υπνοδωμάτιο φορώντας baggy jeans, καλύπτει το στήθος της με ρόδια που βρίσκει στο ψυγείο ενώ στο τέλος ακούγεται το χαρακτηριστικό μήνυμα του brand: «Do you have your Calvins on?».

Δες το βίντεο της καμπάνια παρακάτω