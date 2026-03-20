H νέα συλλογή της Φίμπι Φίλο, Collection E, ορίζει τι είναι cool και τι αβίαστα κομψό

Η νέα συλλογή του ομώνυμου brand της Φίμπι Φίλο, Collection E, συνεχίζει να εξερευνά την έννοια του σύγχρονου ντυσίματος με έναν τρόπο άμεσο και αβίαστα κομψό.

Παραμένοντας πιστή στη χαρακτηριστική της προσέγγιση, η σχεδιάστρια Φίμπι Φίλο, παίζει με τις αναλογίες, μετατοπίζει ελαφρώς τη φόρμα και δημιουργεί σιλουέτες που κινούνται ανάμεσα στο χαλαρό και το αυστηρό. Τα oversized κομμάτια συνυπάρχουν με πιο ρευστές, σχεδόν αισθησιακές γραμμές, ενώ τα υλικά αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στη συλλογή υπάρχουν υφές όπως το δέρμα και υλικά όπως το κασμίρ και το shearling τα οποία επεξεργάζονται με τρόπους που δίνουν την αίσθηση ότι κουβαλούν ήδη μια ιστορία ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίθεση ανάμεσα στο πολυτελές υλικό και τις απλές, σχεδόν καθημερινές φόρμες. Πιτζάμες και tracksuits παρουσιάζονται σε απροσδόκητα εκλεπτυσμένες εκδοχές, ενώ τα tailoring κομμάτια αποκτούν μια πιο χαλαρή, ανεπιτήδευτη διάθεση.

Στη βραδινή ένδυση, η σχεδιάστρια απομακρύνεται από την έννοια του glamour όπως το γνωρίζουμε, με τα φορέματά της να είναι απλά, σχεδόν λιτά, με διαφάνειες και λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν χωρίς όμως υπερβολές.

Αξίζει να σου θυμίσουμε πως, από το 2001 έως το 2006, η Φίμπι Φίλο ήταν η δημιουργική διευθύντρια της Chloé. Ανήκε σε ένα Νέο Κύμα νέων ταλέντων, μαζί με τον Τζον Γκαλιάνο και τον Μαρκ Τζέικομπς, οι οποίοι πήραν βήμα μέσα από πολυτελείς ομίλους για να δώσουν ώθηση στα παλιά brands.

H Φίλο έγινε διάσημη για το αλάνθαστο ένστικτό της αλλά όπως είχε δηλώσει και η ίδια, επικαλούμενη το πρότυπο των μεγάλων γυναικών σχεδιαστών από την Κοκό Σανέλ και μετά, «είχα πάντα την αίσθηση ότι αν δεν μπορώ να το φορέσω, ποιο είναι το νόημα;».

Στα τέλη του 2005, αποφάσισε να αποχωρήσει από την Chloé και να κάνει ένα διάλειμμα. Το 2008, επέστρεψε στη μόδα ως δημιουργική διευθύντρια της Celine από όπου και αποχώρησε το 2017, και εξαφανίστηκε μέχρι το 2021. Από τότε ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει ένα brand με το δικό της όνομα και τώρα έχει φτάσει να κυκλοφορεί αλφαβητικά συλλογές με την Collection E να κάνει, χωρίς καμιά αμφιβολία, αίσθηση.