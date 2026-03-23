Ο οίκος Prada μέσα από την καμπάνια του για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, παρουσίασε ένα project που λειτουργεί περισσότερο ως καλλιτεχνική εμπειρία παρά ως κλασική fashion αφήγηση.

Στο δεύτερο κεφάλαιο της καμπάνιας του οίκου Prada, με τίτλο «I, I, I, I am…», η έννοια της ταυτότητας και της εικόνας τίθεται στο επίκεντρο, μέσα από μια πολυεπίπεδη και ανοιχτή σε ερμηνείες προσέγγιση. Με έναν μοναδικό τρόπο, ο οίκος δεν παρουσιάζει απλώς μια συλλογή, αλλά προτείνει έναν νέο τρόπο σκέψης γύρω από την εικόνα και την ταυτότητα.

Η καμπάνια δεν δίνει απαντήσεις, αλλά θέτει ερωτήματα, επιβεβαιώνοντας πως η μόδα μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο αφήγησης και επαναπροσδιορισμού του σύγχρονου κόσμου με τον Τζόρνταν Γουόλφσον, να επαναπροσεγγίζει το αρχικό υλικό της καμπάνιας, μεταμορφώνοντάς το μέσα από τη δική του χαρακτηριστική, συχνά προκλητική αισθητική.

Η νέα καμπάνια του οίκου Prada παρουσιάζει ένα σύμπαν όπου η πραγματικότητα και η φαντασία συνυπάρχουν

Κεντρικό στοιχείο της καμπάνιας είναι τα αλλόκοτα, ονειρικά πλάσματα που δημιουργεί ο Γουόλφσον. Ανώνυμα και υπερβατικά, με περίπλοκους οπτικούς κώδικες, μοιάζουν να κινούνται ανάμεσα στον ψηφιακό και τον φυσικό κόσμο, αλληλεπιδρώντας με τους πρωταγωνιστές τόσο στις φωτογραφίες όσο και στο βίντεο. Μέσα από αυτές τις μορφές, η φαντασία γίνεται απτή, ενώ η εικόνα αποκτά μια νέα, σχεδόν απροσδιόριστη δύναμη.

Με έμπνευση από τη σύγχρονη, υπερ-οπτικοποιημένη κοινωνία και διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι εικόνες και η τεχνολογία επηρεάζουν την αντίληψή μας για τον κόσμο και τον εαυτό μας, ο Γουόλφσον δεν περιορίζεται στο να «ντύσει» οπτικά τη συλλογή, αλλά επεμβαίνει στη δομή και τη διάρκεια της αφήγησης, δημιουργώντας ένα σύμπαν όπου η πραγματικότητα και η φαντασία συνυπάρχουν.

Η επανερμηνεία του περιλαμβάνει το ίδιο καστ - John Glacier, Levon Hawke, Nicholas Hoult, Damson Idris, Carey Mulligan, Hunter Schafer και Liu Wen - αλλά τη μεταμορφώνει μέσα από το δικό του ξεχωριστό πρίσμα. Η παρέμβαση του Wolfson επαναπροσδιορίζει αυτές τις σταθερές, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο όραμα που αντανακλά την εγγενή πολλαπλότητα της Prada.

Το αποκορύφωμα του project έρχεται μέσα από ένα βίντεο όπου οι συμμετέχοντες επαναλαμβάνουν το mantra «I, I, I, I am…», μια φράση που, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του ίδιου του οίκου παραμένει σκόπιμα ανολοκλήρωτη. Η επιλογή αυτή λειτουργεί ταυτόχρονα ως δήλωση και ως πρόκληση, αφήνοντας χώρο για αμέτρητες ερμηνείες και αναγνώσεις γύρω από την έννοια του «είμαι».