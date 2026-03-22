«Many Shades of Grès: Fashion Becomes Art» - Μια έκθεση παρουσιάζει τη μόδα ως μορφή τέχνης

Το Kunstgewerbemuseum διοργανώνει και παρουσιάζει το έργο μιας από τις σημαντικότερες σχεδιάστριες μόδας του 20ού αιώνα, της Madame Grès.

Με τίτλο «Many Shades of Grès: Fashion Becomes Art», η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Kulturforum και θα ανοίξει τις πόρτες της στις 15 Μαΐου 2026.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου 2026 και παρουσιάζει τη μόδα όχι μόνο ως ρούχο αλλά και ως μορφή τέχνης. Στο κέντρο της βρίσκονται 25 δημιουργίες της Madame Grès από τη συλλογή του μουσείου, οι οποίες αποτελούν από τις μεγαλύτερες συλλογές εκτός Παρισιού.

Alix Grès, Abendrock mit bestickter Tunika, Paris, 1979 © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstgewerbemuseum / Stephan Klonk

Ποια ήταν η Madame Grès

Η Madame Grès, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Germaine Émilie Krebs, ξεκίνησε την καριέρα της τη δεκαετία του '30 με το όνομα Mademoiselle Alix. Αργότερα έγινε γνωστή ως Madame Grès και θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές δημιουργούς της υψηλής ραπτικής.

Τα φορέματά της επηρεάζονταν πολύ από την αρχαία γλυπτική και την κλασική αισθητική και ήταν γνωστή για τον ιδιαίτερο τρόπο που δούλευε τα υφάσματα, καθώς δημιουργούσε πτυχώσεις και όγκους που έκαναν τα ρούχα να μοιάζουν με γλυπτά. Μάλιστα η ίδια, όπως διαβάζουμε στην επίσημη περιγραφή της έκθεσης, είχε δηλώσει ότι προτιμούσε να δημιουργεί απευθείας επάνω στο σώμα του μοντέλου και ότι το πιο σημαντικό εργαλείο της ήταν το ψαλίδι της.

Στην έκθεση παρουσιάζονται περίπου 150 αντικείμενα. Εκτός από τα φορέματα της Madame Grès, εκτίθενται επίσης αξεσουάρ, σχέδια, φωτογραφίες, γλυπτά, υφάσματα και πολυμεσικές εγκαταστάσεις όπως βίντεο και προβολές.

Υπάρχουν επίσης έργα φοιτητών αλλά και αντικείμενα τέχνης, όπως πίνακες και γλυπτά, που βοηθούν τους επισκέπτες να καταλάβουν καλύτερα την έμπνευση και την επιρροή της σχεδιάστριας. Με αυτόν τον τρόπο η έκθεση δείχνει πώς η μόδα μπορεί να συνδεθεί με άλλες μορφές τέχνης.