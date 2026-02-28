Η έκθεση του Αμερικανού φωτογράφου Roe Ethridge με τίτλο «Fugue for 32 Rue Cambon: Roe Etheridge at Chanel Archives» που παρουσιάζεται στο Chanel Nexus Hall στο Τόκιο αποτελεί μια ξεχωριστή συνάντηση μόδας, τέχνης και ιστορίας.

Η έκθεση του Αμερικανού φωτογράφου Roe Ethridge με τίτλο «Fugue for 32 Rue Cambon: Roe Etheridge at Chanel Archives» που παρουσιάζεται στο Chanel Nexus Hall στο Τόκιο αποτελεί μια ξεχωριστή συνάντηση μόδας, τέχνης και ιστορίας.

Ο εκθεσιακός χώρος, αφιερωμένος στο πνεύμα της Gabrielle Chanel, φιλοξενεί έως τις 16 Απριλίου την έκθεση η οποία οργανώνεται με αφορμή την πρώτη έκδοση του περιοδικού Arts & Culture Magazine του οίκου Chanel και εντάσσεται στο ευρύτερο πολιτιστικό του πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια στηρίζει ενεργά καλλιτέχνες και πολιτιστικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.

Ο Ethridge, μακροχρόνιος συνεργάτης του οίκου, κλήθηκε να εξερευνήσει προσωπικά αντικείμενα της Gabrielle Chanel, αποκτώντας πρόσβαση, τόσο στα αρχεία του brand όσο και στο θρυλικό διαμέρισμά της στην οδό Cambon στο Παρίσι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιούργησε μια σειρά από σύνθετα φωτογραφικά κολάζ που συνδυάζουν στοιχεία ντοκουμέντου με καλλιτεχνική φαντασία.

@Photo credits: nexushall.chanel. @Photo credits: nexushall.chanel. @Photo credits: nexushall.chanel. @Photo credits: nexushall.chanel. @Photo credits: nexushall.chanel. @Photo credits: nexushall.chanel. @Photo credits: nexushall.chanel.

Όταν μόδα τέχνη και ιστορία γίνονται ένα: Μια φωτογραφική έκθεση του Roe Ethridge αποκαλύπτει το σύμπαν της Gabrielle Chanel

Στα έργα του εμφανίζονται αντικείμενα με έντονη συμβολική αξία: μια προτομή της Chanel από τον Jacques Lipchitz, το χειρόγραφο έργο «Poèmes pour Misia» του Pierre Reverdy, εικονογραφημένες αφιερώσεις των Salvador Dalí και Gala Dalí, καθώς και σκίτσα του Pablo Picasso για το μπαλέτο “Le Tricorne”. Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζει επίσης μια αιγυπτιακή νεκρική μάσκα, που μαρτυρά το εύρος των επιρροών και των ενδιαφερόντων της σχεδιάστριας.

東京・銀座のCHANEL Nexus Hallで、ロー エスリッジの写真展を開催。

パリのアパルトマンやアーカイブ施設に保管されているシャネルのプライベートコレクションを、彼ならではの世界観で撮影した作品をぜひご覧ください。



シャネル・ネクサス・ホール

​2月25日(水)～4月18日(土)

入場無料・予約不要 — CHANEL シャネル (@CHANEL_JP) February 25, 2026

Η αισθητική του Ethridge θολώνει τα όρια ανάμεσα στη λεγόμενη «υψηλή» τέχνη και την εμπορική εικόνα. Οι φωτογραφίες του δεν λειτουργούν απλώς ως καταγραφή αντικειμένων, μετατρέπονται σε αφηγήσεις που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν, το προσωπικό με το συλλογικό.

Περπατώντας στον χώρο, κανείς μπορεί να παρατηρήσει πώς τα αντικείμενα αποκτούν νέα ζωή μέσα από τις συνθέσεις: οι υφές, τα φώτα και οι σκιές δημιουργούν μια αίσθηση οικειότητας αλλά και μυστηρίου. Παράλληλα, η έκθεση αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση του οίκου με την τέχνη, επιβεβαιώνοντας ότι η μόδα δεν λειτουργεί απομονωμένα, αλλά συνομιλεί διαρκώς με άλλες μορφές δημιουργίας.

Συνολικά, η παρουσίαση στο Τόκιο δεν είναι απλώς μια έκθεση φωτογραφίας. Είναι μια πολιτιστική εμπειρία που προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τη σύνδεση ανάμεσα στην καλλιτεχνική έμπνευση και την ταυτότητα ενός από τους πιο επιδραστικούς οίκους μόδας στον κόσμο.