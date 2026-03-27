Meghann Fahy και Corey Mylcheest ηγούνται στο νέο καστ των αναδυόμενων αστέρων για την καμπάνια Boss Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026

Αυτή τη σεζόν, η BOSS βάζει στο επίκεντρο ένα νέο καστ «BOSSes» στη διαφημιστική της καμπάνια για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026

Mια ομάδα ατόμων που ενσαρκώνει το νόημα του «Be the Next» δηλαδή εκείνους που εμπνέουν, ηγούνται και ανοίγουν δρόμο για τους άλλους, ξεπερνώντας όρια και μετατρέποντας την αυτοπεποίθηση σε δύναμη.

Δύο φωτεινά πρόσωπα που ξεχωρίζουν στην ιστορία της νέας σεζόν είναι οι ηθοποιοί και ανερχόμενα αστέρια Meghann Fahy και Corey Mylchreest. Η Αμερικανίδα ηθοποιός Fahy έχει αναδειχθεί ως μία από τις πιο περιζήτητες ταλαντούχες του Χόλιγουντ, με διακρίσεις για τους ρόλους της στο HBO «The White Lotus» και στις σειρές του Netflix «Sirens» και «The Perfect Couple», καθώς και στην πολυαναμενόμενη θρίλερ ταινία του 2025 «Drop». Τα μελλοντικά της σχέδια για το 2026 περιλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «The Good Daughter» του Peacock, καθώς και στην ταινία «You Deserve Each Other» της Amazon MGM Studios. Εν τω μεταξύ,ο Mylchreest, που γεννήθηκε στο Λονδίνο, έχει αφήσει το στίγμα του στο Netflix ερμηνεύοντας τον Βασιλιά Γεώργιο στη σειρά «Queen Charlotte: A Bridgerton Story», στο πολιτικό θρίλερ «Hostage» και στο ρομαντικό «My Oxford Year». Και οι δύο συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους, με νέους ρόλους σε ταινίες και τηλεόραση που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο S.COUPS επιστρέφει ως πρεσβευτής της BOSS μετά τη συμμετοχή του στην καμπάνια Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 και την παρουσία του στο κλείσιμο του σόου της BOSS στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου. Ως παγκοσμίως αναγνωρισμένος K-pop superstar και leader του συγκροτήματος SEVENTEEN, το φως του συνεχίζει να λάμπει ακόμα πιο δυνατά.

Στην καμπάνια συμμετέχει επίσης η Βρετανίδα - μοντέλο Sacha Quenby. Γνωστή για την εκθαμβωτική της παρουσία και την ισχυρή της πορεία στην πασαρέλα, η Quenby έχει πρωταγωνιστήσει σε καμπάνιες και έχει ‘περπατήσει’ σε σόου πολλών εμβληματικών σχεδιαστών, καθορίζοντας μια τολμηρή και σύγχρονη προσέγγιση στη μόδα.

Το κύριο φιλμ της καμπάνιας δείχνει τους πρωταγωνιστές σε ένα εντυπωσιακό ολο-λευκό σκηνικό, καθώς κατεβαίνουν μια γυαλιστερή σκάλα ντυμένοι με τη νέα συλλογή, μοιράζοντας ατομικά τι φιλοδοξούν στο ταξίδι τους για να «γίνουν ο επόμενος BOSS». Ο τόνος είναι ζεστός και εμπνευστικός, με το παιχνίδι φωτός και σκιάς να αντικατοπτρίζει το μότο της νέας καμπάνιας.

Προϊόντα όπως ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά BOSS, παρουσιάζονται επίσης στην καμπάνια, φορεμένα από τον Mylchreest, την Quenby και τον Xiangyu Li.

Η καμπάνια θα υποστηριχθεί από μια 360° στρατηγική marketing, ενισχυμένη με υπαίθρια διαφήμιση σε βασικές πόλεις παγκοσμίως.

Credits Καμπάνιας

Καστ: Corey Mylchreest, Meghann Fahy, S.COUPS και Sacha Quenby

Φωτογράφος: Mikael Jansson

Δημιουργική Κατεύθυνση: Trey Laird & Team Laird

ΣΥΛΛΟΓΗ BOSS WOMENSWEAR ΑΝΟΙΞΗ/ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2026: ΤΑ MUST-HAVE PIECES ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ

Για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, η γυναικεία συλλογή της BOSS παρουσιάζει ξεχωριστές δημιουργίες για όσες είναι έτοιμες να γίνουν το ‘what’s next’. Το χαρακτηριστικό, δυναμικό tailoring συνδυάζεται με ρευστές σιλουέτες, ενώ τα ανάλαφρα υφάσματα και οι soft αποχρώσεις δίνουν καλοκαιρινή διάθεση σε διαχρονικές βάσεις της γκαρνταρόμπας. Κάθε κομμάτι ενισχύει την ενέργεια, την αύρα και την παρουσία της γυναίκας BOSS, ενδυναμώνοντάς τη να ηγείται και να διαμορφώνει το μέλλον.

SIGNATURE TAILORING

Το tailoring παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της γκαρνταρόμπας BOSS. Για τους πιο ζεστούς μήνες, τα κοστούμια αποκτούν πιο ανεπιτήδευτο χαρακτήρα μέσα από χαλαρές γραμμές που εξισορροπούν την καθαρότητα και τη δομή τους. Ένα oversized, double-breasted γιλέκο σε κρεμ μείγμα παρθένου μαλλιού αποτελεί μια καλοκαιρινή εναλλακτική στο κλασικό σακάκι. Μέρος μιας από τις βασικές εμφανίσεις της σεζόν, ένα αμάνικο κόψιμο συνδυάζεται με παντελόνι σε φαρδιά γραμμή με πιέτες, από ελαφρύ, ρευστό τουΐλ, για ένα ραφιναρισμένο, tailored look που δεν θυσιάζει την άνεση.

Το tailoring επηρεάζει και τα φορέματα της σεζόν. Ξεχωρίζει ένα κρουαζέ φόρεμα από crisp ελαστικό βαμβάκι σε κρεμ απόχρωση, με μοντέρνα ζώνη D-ring που αναδεικνύει τη διακριτικά δομημένη σιλουέτα. Στην καμπάνια, το φόρεμα συνδυάζεται με slim, cropped παντελόνι από το ίδιο άνετο stretch βαμβάκι, δημιουργώντας ένα καθαρό και σύγχρονο look.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ OUTWEAR

Τα jackets της νέας σεζόν είναι πιο ελαφριά και χαλαρά. Η BOSS επαναπροσεγγίζει ένα διαχρονικό μεταβατικό κομμάτι, την μπεζ καμπαρντίνα, αυτή τη φορά σε πιο κοντή και ρευστή γραμμή που πέφτει ανάλαφρα και δένει στη μέση με ζώνη από το ίδιο ύφασμα, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα.

Ένα ακόμη standout look της καμπάνιας παρουσιάζει ένα σοκολατί δερμάτινο jacket με oversized πέτα, μυτερό γιακά και ρυθμιζόμενες μανσέτες. Διαθέτει μια διακριτική λεπτομέρεια-έκπληξη: εσωτερικό κορδόνι που μπορεί να σφιχτεί ή να αφεθεί χαλαρό, μεταμορφώνοντας τη γραμμή του ρούχου.

RELAXED FIT ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

Η ρευστότητα συνεχίζεται και στα παντελόνια για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, με τις φαρδιές γραμμές να πρωταγωνιστούν. Στα key pieces περιλαμβάνονται ανοιχτόχρωμα μπεζ cargo παντελόνια, διαθέσιμα σε ελαφρύ crêpe ή δροσερά λινά μείγματα με καθαρές, ίσιες γραμμές που επαναπροσδιορίζουν το utility ύφος με σύγχρονη ματιά.

Ξεχωρίζει επίσης ένα ψηλόμεσο, φαρδύ παντελόνι σε ανοιχτή καφέ απόχρωση, από απαλό μάλλινο μείγμα με διακριτική υφή, το οποίο αναβαθμίζεται με ενσωματωμένη mini ζώνη.

ΤΣΑΝΤΑ REVERS

Με design εμπνευσμένο από το tailoring και καθαρές αλλά στρογγυλεμένες γραμμές, η νέα και σύντομα εμβληματική τσάντα BOSS Revers, της οποίας το όνομα προέρχεται από τη γαλλική λέξη «revers», που σημαίνει «πέτο» είναι σχεδιασμένη για να ενδυναμώνει τη σύγχρονη γυναίκα στην καθημερινή της πορεία προς την επιτυχία. Πρόκειται για μια απολύτως λειτουργική αλλά και κομψή τσάντα, ικανή να χωρέσει όλα τα απαραίτητα μιας γεμάτης ημέρας.

Διατίθεται σε δύο μεγέθη και κατασκευάζεται από εξαιρετικά μαλακά δέρματα σε ποικιλία αποχρώσεων όπως dark camel, rust, pumice, cave brown και διαχρονικό μαύρο και αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα αξεσουάρ της BOSS.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ESSENTIALS ΛΑΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ BOSS ΑΝΟΙΞΗ/ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2026

Αυτή τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, η BOSS βρίσκεται στο επίκεντρο με τη δυναμική και γεμάτη αστέρες καμπάνια «Be the Next», παρουσιάζοντας τα must-have κομμάτια ανδρικής ένδυσης της σεζόν. Από καινοτόμο tailoring μέχρι πολυτελή πλεκτά και πανωφόρια, η συλλογή εισάγει νέα βασικά στοιχεία γκαρνταρόμπας για τον σύγχρονο άνδρα BOSS.

SIGNATURE TAILORING

Αυτή τη σεζόν, η κληρονομιά του tailoring που είναι βασικός πυλώνας της ταυτότητας του brand, επαναπροσδιορίζεται με πιο χαλαρές γραμμές και την χαρακτηριστική υψηλή ποιότητα σχεδίασης. Ξεχωρίζει ένα look της καμπάνιας σε πλούσιο mélange λινό ύφασμα, με σταυρωτό σακάκι με φαρδιά πέτα και tapered παντελόνι με καθαρή μέση και κλείσιμο με πατιλέτα, όλα σε μια βαθιά καφέ απόχρωση της σεζόν.

DOUBLE-PLEATED TROUSERS

Η φετινή σεζόν σηματοδοτεί την επιστροφή του διαχρονικού παντελονιού με διπλές πιέτες, σε χαλαρή γραμμή που ισορροπεί ανάμεσα στην άνεση και την άψογη ραφή. Κατασκευασμένο στην Ιταλία, με φαρδιά γραμμή και έντονη μέση με κλείσιμο πατιλέτας, προσφέρει ελευθερία κινήσεων και ευελιξία. Η προσεγμένη ραφή εξασφαλίζει κομψή και εκλεπτυσμένη εμφάνιση, ενώ η χαλαρή εφαρμογή διατηρεί το look ανεπιτήδευτο που είναι ιδανικό για κομψές, καθημερινές εμφανίσεις χωρίς προσπάθεια.

Σχεδιασμένο για τον σύγχρονο άνδρα BOSS, συνδυάζεται εύκολα τόσο με casual σύνολα όσο και με πιο επίσημες εμφανίσεις. Διατίθεται σε αποχρώσεις της σεζόν όπως σκούρο καφέ, μπεζ και χακί, και ταιριάζει ιδανικά με πλεκτά, όπως ένα ultra-fine βαμβακερό μακρυμάνικο polo, αποτελώντας μία εκλεπτυσμένη επιλογή για τους πιο ζεστούς μήνες.

OFF-DUTY JACKETS

Η ανδρική συλλογή outerwear περιλαμβάνει ένα κομψό bomber jacket με φερμουάρ, κατασκευασμένο από premium τεχνικό ύφασμα, διαθέσιμο σε μπεζ, μαύρο και σκούρο καφέ ιδανικό για ταξίδια και για τη μεταβατική περίοδο μεταξύ των εποχών. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης ένα άψογα κομμένο blazer από 100% δέρμα προβάτου (suede), με κλασικά πέτα, χειροποίητα βαμμένες άκρες και λεπτομέρειες ραφής για πιο εκλεπτυσμένη αισθητική.

SUMMER SHIRTS

Φυσικά, τα λινά και βαμβακερά πουκάμισα με κουμπιά αποτελούν βασικά κομμάτια της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Ξεχωρίζει ένα slim-fit λινό πουκάμισο με μακρύ μανίκι και γιακά Kent, σε διαχρονική, κλασική γραμμή που συνδυάζεται άψογα με πλήρως tailored εμφανίσεις τους ζεστούς μήνες. Τα σχέδια διατίθενται σε φωτεινότερες αποχρώσεις όπως λευκό, σκούρο μπλε και καμηλό.

Τα licensed προϊόντα, όπως ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου BOSS, περιλαμβάνονται επίσης στην καμπάνια Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, αναδεικνύοντας τα νεότερα σχέδια που ολοκληρώνουν το βασικό look της σεζόν.