Ultrafine Look: Η Amelia Gray επιλέγει Falconeri

Ένας συνδυασμός fresh και μίνιμαλ αισθητικής, χαρακτηρίζει τόσο την την Amelia Gray, η οποία επιλέγει ένα SS 26 ultrafine cashmere look που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στo comfy και το chic style.

Η άνοιξη φέρνει μαζί της μία αίσθηση ανανέωσης — και η Amelia την εκφράζει μέσα από ένα σύνολο Ultrafine Cashmere, σχεδιασμένο για να αγκαλιάζει το σώμα με ελαφρότητα και φυσική κίνηση. Απαλά υφάσματα, καθαρές γραμμές και ουδέτερες αποχρώσεις συνθέτουν ένα look που αποπνέει ηρεμία, αυτοπεποίθηση και σύγχρονη θηλυκότητα.

Η Amelia παρουσιάζει το Ultrafine Casmere σε ένα σύνολο ιδανικό για τη σεζόν: Ντένιμ παντελόνι Flare από Cashmere και μία μπλούζα με στρογγυλή λαιμόκοψη από Ultrafine Cashmere, με καθαρές γραμμές, εκλεπτυσμένες υφές και μία θηλυκότητα που αποπνέει αυτοπεποίθηση και κομψότητα.

Το total look συνδυάζει την κομψότητα του μινιμαλισμού με την ήσυχη πολυτέλεια που αποπνέει η Falconeri, προτείνοντας έναν νέο τρόπο να ντυνόμαστε την άνοιξη: με άνεση, απλότητα και απόλυτο στυλ. H δύναμη της διακριτικής κομψότητας γίνεται το νέο knitwear statement της σεζόν.