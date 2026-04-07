Kokkoris Optics Group: O επίσημος αντιπρόσωπος του Maison Nathalie Blanc για την Ελλάδα

Η Seaport ODLM Group έχει τη χαρά να ανακοινώσει την εξαγορά των σημάτων Maison Nathalie Blanc.

Το σημαντικό αυτό ορόσημο αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για τη διασφάλιση του μέλλοντος και την περαιτέρω ενίσχυση της επιρροής αυτού του εμβληματικού brand.

Ως αναγνωρισμένος ειδικός στον κλάδο των οπτικών για περισσότερα από 40 χρόνια, η Seaport ODLM Group θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της προκειμένου να υποστηρίξει τα brands, αντιμετωπίζοντας τις πρόσφατες προκλήσεις με άμεσες και συγκεκριμένες λύσεις. Διαχείριση αποθεμάτων, after-sales service και εμπορική οργάνωση: όλοι οι λειτουργικοί τομείς θα βελτιστοποιηθούν ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του καταναλωτή καθώς και για να δημιουργηθεί μια σταθερή και αξιόπιστη σχέση εμπιστοσύνης.

Ταυτόχρονα, η δημιουργική ταυτότητα και η παριζιάνικη κομψότητα που έχουν καθιερώσει τη Maison Nathalie Blanc θα παραμείνουν στην καρδιά των συλλογών της. Η Nathalie Blanc θα συνεχίσει να έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση, διασφαλίζοντας εξαιρετικές δημιουργίες που συνδυάζουν τη διαχρονικότητα με τη τόλμη.

Η εξαγορά αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός φιλόδοξου νέου κεφαλαίου για το brand, με την υποστήριξη του δυναμικού και του στρατηγικού οράματος της Seaport ODLM Group. Μαζί, στόχος μας είναι η επανατοποθέτηση του brand και η ενίσχυση της παρουσίας του τόσο στη γαλλική όσο και στη διεθνή αγορά.

Στην ελληνική αγορά, επίσημος αντιπρόσωπος και συνεργάτης της Seaport ODLM Group για τη Maison Nathalie Blanc είναι η Kokkoris Optics Group, μία από τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες στον χώρο των οπτικών, με μακρόχρονη εμπειρία και εκπροσώπηση κορυφαίων διεθνών brands, όπως Carven, Paul & Joe και Faconnable. Η Kokkoris Optics Group θα συνεχίσει να υποστηρίζει δυναμικά την ανάπτυξη και την εμπορική παρουσία του brand, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και ουσιαστική συνεργασία με τους επαγγελματίες του κλάδου.

Το 2025, η Maison Nathalie Blanc γιόρτασε τη 10η επέτειό της, μία δεκαετία αφιερωμένη στην αριστεία και τη δεξιοτεχνία. Σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη και τη διαρκή υποστήριξή σας και ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας αυτό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία του brand, συνεχίζοντας να χτίζουμε μια σχέση βασισμένη στην ποιότητα και την εμπιστοσύνη.

