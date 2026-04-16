H νέα καμπάνια του οίκου Moncler με πρωταγωνιστή τον Τζέιμι Ντόρναν είναι γεμάτη χρώμα και παιχνιδιάρικη καλοκαιρινή διάθεση

Ο ιταλικός οίκος Moncler, επαναπροσδιορίζει τη σχέση του με τη μόδα παρουσιάζοντας μια ανατρεπτική καλοκαιρινή πρόταση για το 2026.

Μέσα από τη νέα καμπάνια του οίκου Moncler με τίτλο «Have A Puffy Summer», το brand αποδεικνύει πως το layering και η χαρακτηριστική «φουσκωτή» αισθητική του μπορούν να προσαρμοστούν ακόμη και στις πιο ζεστές εποχές.

Κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας είναι ο Τζέιμι Ντόρναν, ο οποίος φέρνει μια χαλαρή αλλά ταυτόχρονα γοητευτική ενέργεια στη νέα συλλογή. Γνωστός από τη συμμετοχή του στην ταινία «Fifty Shades of Grey», ο ηθοποιός παρουσιάζει μια πιο παιχνιδιάρικη και ανεπιτήδευτη πλευρά του, ενσαρκώνοντας το καλοκαιρινό ύφος της καμπάνιας.

Η συλλογή Summer 2026 εστιάζει σε ελαφριά υλικά και άνετες γραμμές, διατηρώντας ωστόσο το DNA του οίκου. Νάιλον τζάκετ, αδιάβροχα και layered κομμάτια σε έντονες αποχρώσεις, όπως κόκκινο, κίτρινο και ροζ, πρωταγωνιστούν, προσφέροντας επιλογές τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες. Τα ανδρικά looks συνδυάζουν τεχνικά outerwear με polo μπλουζάκια, denim γιλέκα και relaxed σορτς, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, casual αποτέλεσμα.

Στη γυναικεία συλλογή από την άλλη, παρουσιάζονται couture λεπτομέρειες που ξεχωρίζουνμε κομμάτια όπως αέρινες κάπες, jackets με φουσκωτά μανίκια και έντονους φιόγκους, αλλά και φορέματα που τονίζουν τη μέση, δημιουργώντας μια θηλυκή σιλουέτα. Παράλληλα, τα τροπικά φλοράλ μοτίβα και οι παστέλ αποχρώσεις ενισχύουν την καλοκαιρινή διάθεση.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία της καμπάνιας είναι η παρουσία παιχνιδιάρικων γλυπτών σε σχήματα θαλάσσιων ζώων, όπως χταπόδια, καβούρια και φλαμίνγκο. Δημιουργημένα από τον Άντι Χίλμαν, τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν την ανάλαφρη, χαρούμενη και γεμάτη φαντασία φιλοσοφία της συλλογής.



