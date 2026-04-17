Η μόδα δεν σταματά να μας εκπλήσσει ποτέ και, ο οίκος Loewe φαίνεται πως γνωρίζει καλύτερα από όλους πώς να δημιουργεί εκκεντρικά items, κομμάτια που αμέσως δίνουν τον «παλμό» της εποχής και που τελικά γίνονται viral.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο οίκος Loewe έχει παρουσιάσει παιχνιδιάρικα αξεσουάρ, κομμάτια με μια ανέμελη και... out of the box σχεδιαστική προσέγγιση με τη νέα συλλογή Paula’s Ibiza 2026, να είναι ο ορισμός της καλοκαιρινής ανεμελιάς.

Στη συλλογή το καλοκαίρι συναντά την τέχνη και η τέχνη τη δεξιοτεχνία, με μια εκκεντρική τσάντα σε σχήμα λαχανικού να έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον μας. Ο λόγος για το clutch σε σχήμα αγκινάρας η οποία έρχεται να προσθέσει μια δόση χιούμορ και φαντασίας, αποδεικνύοντας ότι το luxury δεν χρειάζεται να είναι «σοβαρό» για να είναι εντυπωσιακό.

Η συλλογή Paula’s Ibiza ανέκαθεν αντλούσε έμπνευση από την ανεπιτήδευτη ομορφιά της φύσης και την ανεμελιά του νησιωτικού τρόπου ζωής. Με βασικά χαρακτηριστικά τα φυσικά υλικά, τις υφές και τα ζωηρά χρώματα, η συλλογή αποπνέει μια αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια.

Θα κρατούσες μια τσάντα σε σχήμα αγκινάρας αξίας 5.000 ευρώ; Ο οίκος Loewe υμνεί το καλοκαίρι με ένα item που θα γίνει viral

Το συγκεκριμένο clutch καταλαβαίνεις πως δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ αλλά ένα μικρό έργο τέχνης, οριακά ένα γλυπτό – ύμνος στις καλοκαιρινές σιέστες. Κατασκευασμένη με μεταλλικό σκελετό που «αγκαλιάζει» το σχήμα του δερμάτινου λαχανικού και επενδυμένη με απαλό δέρμα nappa σε πράσινο χρώμα, αποτυπώνει με εντυπωσιακή ακρίβεια τη φυσική φόρμα της αγκινάρας. Το αποτέλεσμα; ένα αξεσουάρ που ισορροπεί ανάμεσα στο design και τη μόδα, μετατρέποντας ένα στοιχείο του κήπου σε πολυτελές statement κομμάτι, το οποίο κοστίζει και 5.000 ευρώ.

Στη συλλογή βέβαια αξίζει να πούμε πως υπάρχουν μεταξύ άλλων και ψάθινες τσάντες από raffia, με στοιχεία με χειροποίητες και playful λεπτομέρειες που συνθέτουν μια αφήγηση που συνδέει τη μόδα με τη χειροτεχνία.

Δεν είναι, βέβαια, η πρώτη φορά που ο οίκος πειραματίζεται με απρόσμενα σχήματα. Ο οίκος έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια μια ισχυρή ταυτότητα γύρω από αντικείμενα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Θυμήσου έναν χρόνο πριν τη viral τσάντα σε σχήμα ντομάτας.

Ο οίκος Loewe άλλωστε επενδύει σταθερά στην artisanal κατασκευή, χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά όπως raffia και δέρμα, ενώ δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την παράδοση της χειροτεχνίας στην περίπτωση λοιπόν της τσάντας αγκινάρα, δεν βλέπουμε απλώς και μόνο ένα viral item αλλά μία φυσική συνέχεια μιας δημιουργικής φιλοσοφίας που βλέπει τη μόδα ως μέσο έκφρασης και πειραματισμού.



