Αυτό θα είναι το νέο πνεύμα του οίκου Loewe των Jack McCollough και Lazaro Hernandez

«Η αρχή ενός νέου διαλόγου»

Πριν από την πρώτη επίδειξη της Loewe υπό την δημιουργική επιμέλεια των Jack McCollough και Lazaro Hernandez, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας τους Παρισιού, αποκαλύφθηκε μια νέα σειρά από τη φωτογράφο Talia Chetrit, η οποία αποτυπώνει το πνεύμα του οίκου, γεμάτο ζωντάνια, απτική υφή και αισιοδοξία.

Όπως έχουμε δει ξανά, στον Gucci για παράδειγμα και στον οίκο Dior, η τακτική πια που ακολουθούν πολλοί οίκοι είναι να δίνουν ένα δείγμα στο κοινό από τις αναμενόμενες συλλογές, πριν τις επίσημες επιδείξεις, έτσι και το σχεδιαστικό δίδυμο Jack McCollough και Lazaro Hernandez, έδωσε μια πρώτη ματιά, πριν το show του για τη συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026.

Loewe: Jack McCollough και Lazaro Hernandez παρουσιάζουν το νέο πνεύμα του οίκου

«Ενώ παρουσιάζουμε την πρώτη μας Loewe συλλογή, αυτό το teaser αποτελεί μια εναρκτήρια χειρονομία, την αρχή ενός νέου διαλόγου» έγραψε ο οίκος σε δημοσίευση στο επίσημο προφίλ του στο Instagram.

Για το κάστινγκ, όπως ανέφεραν οι σχεδιαστές στο WWD, επιλέχθηκαν «άτομα των οποίων η φρέσκια εικόνα τους μιλά για την ιδέα ενός νέου ξεκινήματος, κάτι ελπιδοφόρο και εν εξελίξει».

Μεταξύ των προσώπων, η Erin Kellyman, η οποία θα εμφανιστεί στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Scarlett Johansson, «Eleanor the Great», η ηθοποιός και σκηνοθέτης Eva Victor, η οποία έγινε ευρέως γνωστή από το «Sorry, Baby», η ηθοποιός Megan Northam, η οποία έλαβε υποψηφιότητα για César για τον ρόλο της στην ταινία «Rabia», ο ηθοποιός Orlando Norman, ο οποίος εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη σεζόν του «Silo» και ο Καναδός ηθοποιός Théodore Pellerin, πρωταγωνιστής της ταινίας του Xavier Dolan «It's Only the End of the World».