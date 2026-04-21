Όταν η μόδα γίνεται τέχνη και η παρουσίαση συλλογής μια ολόκληρη εμπειρία

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Design στο Μιλάνο, ο οίκος Moncler θα παρουσιάσει μία από τις πιο εντυπωσιακές και απρόσμενες εγκαταστάσεις της σεζόν μετατρέποντας τον εμβληματικό χώρο του 10 Corso Como σε ένα immersive περιβάλλον.

Στο επίκεντρο της εμπειρίας που χαρίζει ο οίκος, στα πλαίσια του concept για το καλοκαίρι, με τίτλο «Puffy Summer», βρίσκεται ένα γιγαντιαίο φουσκωτό χταπόδι, το οποίο «αγκαλιάζει» την πρόσοψη του κτιρίου και εισχωρεί στο εσωτερικό του χώρου, δημιουργώντας ένα σκηνικό που κινείται ανάμεσα στη μόδα και την εικαστική εγκατάσταση. Τα πλοκάμια του διασχίζουν την αρχιτεκτονική, καθοδηγώντας το βλέμμα των επισκεπτών και μεταμορφώνοντας πλήρως την αντίληψη του χώρου.

Moncler: Ο οίκος έφερε στην καρδιά του Μιλάνου ένα τεράστιο χταπόδι και με απλό τρόπο έδωσε τον ορισμό του Puffy Summer

Πέρα από το εντυπωσιακό visual στοιχείο, η εγκατάσταση λειτουργεί ως φυσική μετάφραση της φιλοσοφίας του «puffiness» της χαρακτηριστικής δηλαδή αίσθησης όγκου και ελαφρότητας που έχει καθιερώσει ο οίκος.

Η συνολική εμπειρία παρουσίασης ξεπερνά τα όρια μιας απλής παρουσίασης συλλογής. Πρόκειται για ένα πολυαισθητηριακό αφήγημα, όπου οργανικές φόρμες εμπνευσμένες από τον θαλάσσιο κόσμο συναντούν τις δομές των ενδυμάτων, δημιουργώντας μια συνεχόμενη εναλλαγή ανάμεσα στην κίνηση και τη σταθερότητα.

Στο εσωτερικό του κτηρίου, αξίζει να πούμε πως παρουσιάζονται 24 looks από τη συλλογή Summer 2026, τοποθετημένα σε μια διαδρομή που ενισχύει τον διάλογο ανάμεσα στα ρούχα και το περιβάλλον.

