Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Design του Μιλάνου, εκεί όπου η δημιουργικότητα συναντά την καινοτομία, η Λάιλα Γκοχάρ παρουσιάζει μία από τις πιο ιδιαίτερες συνεργασίες της μέχρι σήμερα.

Σε σύμπραξη με το brand Arket, η καλλιτέχνιδα εγκαινίασε την πρώτη της ready to wear συλλογή με έναν τρόπο που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, μετατρέποντας την παρουσίασή της σε μια ολοκληρωμένη... ονειρική εμπειρία.

Αντί για ένα κλασικό fashion launch, η Λάιλα Γκοχάρ επέλεξε να δημιουργήσει μια immersive εγκατάσταση στο Giardino delle Arti, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του παιχνιδιού και της φαντασίας. Ένα καρουζέλ γεμάτο χρώματα, φώτα, γιγάντια φρούτα και λαχανικά, έγινε το κεντρικό στοιχείο, φανερώνοντας ένα οικείο και ταυτόχρονα σουρεαλιστικό κόσμο, βγαλμένο σαν από παιδικά όνειρα.

«Το όνειρό μου ήταν πάντα να σχεδιάσω ένα καρουζέλ και ήρθε η μέρα! Δεν μπορώ να το πιστέψω, ένα κυριολεκτικό όνειρο έγινε πραγματικότητα. Όλη την εβδομάδα, στο Giardino delle Arti στο Μιλάνο μπορείτε να καθήσετε στα λαχανικά μου για μια βόλτα. Πήραμε το παλαιότερο καρουζέλ στην Ιταλία, από το 1700, και δημιουργήσαμε τις δικές μας άμαξες λαχανικών με φρούτων αντί για άλογα, τις οποίες μπορείτε να ιππεύσετε» έγραψε η Λάιλα Γκοχάρ σε ανάρτησή της στο Instagram.

Ένα καρουζέλ γεμάτο γιγάντια φρούτα και λαχανικά: Η συνεργασία της Λάιλα Γκοχάρ με την ARKET είναι βγαλμένο από παιδικό όνεριο

Η Λάιλα Γκοχάρ είναι γνωστή για τον τρόπο που μεταμορφώνει καθημερινά υλικά σε κάτι απροσδόκητο. Από γλυπτά φτιαγμένα από φαγητό μέχρι εγκαταστάσεις που μοιάζουν ουτοπικές, το έργο της κινείται πάντα ανάμεσα στην τέχνη, τη μόδα και τη γαστρονομία, με αυτή τη συνεργασία να μην αποτελεί εξαίρεση.

Η συλλογή αξίζει να πούμε πως αποτελείται από 27 σχέδια και χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερο συνδυασμό πρακτικότητας και παιχνιδιάρικης διάθεσης. Ρούχα που μπορούν να φορεθούν καθημερινά, αλλά ταυτόχρονα κουβαλούν μια καλλιτεχνική προσέγγιση που τα κάνει να ξεχωρίζουν.

«Για να σηματοδοτήσουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με την καλλιτέχνιδα Λάιλα Γκοχάρ, δημιουργήσαμε από κοινού μια προσωρινή εγκατάσταση στο Giardino delle Arti στο Μιλάνο κατά τη διάρκεια της φετινής Εβδομάδας Design. Εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 20 Απριλίου και οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν λιχουδιές από το ARKET CAFÉ που σερβίρονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας» γράφει το ARKET σε δημοσίευσή στο Instagram.

