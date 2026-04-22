Converse Chuck Taylor: Throwback στα '90s
JTeam
22 Απριλίου 2026
Το νέο μοντέλο φέρνει ένα κομμάτι ιστορίας στο σύγχρονο στυλ, με λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά που του δίνουν ένα ανεπιτήδευτο handmade ‘90s ύφος.
Κάθε στοιχείο του Chuck Taylor Throwback αφηγείται μια ιστορία: ζωντανά χρώματα, oversized κρίκοι και χοντρά κορδόνια μας γυρνούν στα ‘90s, ενώ οι “χαλασμένες” λεπτομέρειες κλείνουν το μάτι στο archival charm του brand. Τα κλασικά χαρακτηριστικά του φαίνονται ελαφρώς “ακατέργαστα”, όπως το Chuck patch που είναι σκόπιμα εκτός κέντρου και το “All Star” logo που είναι ελαφρώς τεντωμένο.
Η αθλητική προσέγγιση συνδυάζεται με το νοσταλγικό ‘90s design καθώς o πάτος γίνεται πιο χοντρός και φαρδύς, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και απορρόφηση κραδασμών.
Η χρωματική παλέτα κινείται από το λευκό και το κίτρινο μέχρι το έντονο κόκκινο.
To Chuck Taylor Throwback είναι ένα επιμελημένο flashback, φτιαγμένο για το street style του σήμερα.
