Ο Balenciaga κυκλοφόρησε φόρεμα - χαρτόκουτο; Το shipping box dress που έχει γίνει viral στα social media δεν είναι αυτό που νομίζεις

Κοστίζει 8.900 δολάρια και... δεν υπάρχει!

Ένα φόρεμα κατασκευασμένο από χαρτόκουτα κατάφερε τις τελευταίες ημέρες να γίνει viral και να πυροδοτήσει συζητήσεις γύρω από τα όρια της μόδας. Ο λόγος για το «shipping box dress» το οποίο, όπως αναπαράχθηκε στα social media, αποτελεί σχέδιο του οίκου Balenciaga, και παρουσιάστηκε ως μία ακόμη avant-garde δημιουργία, πιστή στο προκλητικό και συχνά ειρωνικό DNA του.

Σύμφωνα με τα όσα κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το φόρεμα κοστίζει (μόλις) 8.900 δολάρια και, καταλαβαίνεις πως θαυμαστές και μη του οίκου είχαν τις ενστάσεις τους.

Ο Balenciaga κυκλοφόρησε φόρεμα - χαρτόκουτο;

Για πολλούς χρήστες, η ιδέα ότι ο οίκος θα μπορούσε όντως να σχεδιάσει ένα φόρεμα φτιαγμένο από χαρτόκουτο δεν έμοιαζε και εντελώς εξωφρενική, άλλωστε ταιριάζει απόλυτα με την αισθητική που έχει καλλιεργήσει τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, προς απογοήτευσή μας το φόρεμα αυτό δεν είναι παρά μια δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης.

Πώς το ΑΙ κατάφερε να μπερδέψει τα social media

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου με τη χρήση του AI και δημοσιεύθηκαν από έναν λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος ειδικεύεται στη δημιουργία hyper real fashion concepts. Μάλιστα, δημιούργησε εικόνες εκτός των άλλων με την Μέγκαν Φοξ και τον Ρόμπερτ Πάτισον να φορούν δημιουργίες από χαρτόκουτα ενισχύοντας την αίσθηση ότι πρόκειται όντως για ένα πραγματικό fashion moment.

Γιατί όμως ήταν τόσοι πολλοί εκείνοι που πίστεψαν πως πράγματι ο οίκος κυκλοφόρησε μια τέτοια δημιουργία; Ο Balenciaga έχει χτίσει τη φήμη του μέσα από δημιουργίες που συχνά μοιάζουν να αμφισβητούν την ίδια την έννοια της αισθητικής. Από αντικείμενα που θυμίζουν καθημερινά ή και ευτελή υλικά μέχρι σχέδια που φλερτάρουν με την ειρωνεία, ο οίκος έχει ουσιαστικά «εκπαιδεύσει» το κοινό του να περιμένει το απρόβλεπτο.

Σκέψου για παράδειγμα την τσάντα «Trash Pouch», τα αντισυμβατικά αξεσουάρ και τα σχεδόν αόρατα υποδήματα που έχει κυκλοφορήσει. Ένα φόρεμα λοιπόν από χαρτόκουτα δεν μοιάζει τόσο αδύνατο, και, θα μπορούσε τώρα που το σκέφτομαι στο μέλλον να κυκλοφορήσει πράγματι κάτι τέτοιο. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι πως, η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταφέρει και με το παραπάνω να δημιουργεί περιεχόμενο που θολώνει τα όρια μεταξύ αληθινού και φανταστικού, πραγματικού και ψεύτικου με τέτοιον τρόπο που φλερτάρει με το τρομακτικό.

