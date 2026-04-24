H Calzedonia παρουσιάζει το Premium Fit: Tο νέο βασικό κομμάτι του καλοκαιριού

Το Premium Fit είναι η νέα σειρά της Calzedonia, σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει άψογη εφαρμογή και να κολακεύει φυσικά όλους τους σωματότυπους.

Με το φυσικό αποτέλεσμα ανόρθωσης που προσφέρει, η σειρά Premium Fit αποτελεί μια απαραίτητη και σύγχρονη πρόταση που επαναπροσδιορίζει την έννοια του basic μπικίνι, συνδυάζοντας άνεση, στήριξη και στυλ.

Η συλλογή επικεντρώνεται σε μπικίνι και ολόσωμα μαγιό με καθαρές γραμμές και σχέδια που έχουν σχεδιαστεί ώστε να αγκαλιάζουν τέλεια το σώμα. Οι γραμμές τους είναι μελετημένες ώστε να αναδεικνύουν τις αναλογίες, εξασφαλίζοντας παράλληλα στήριξη και ελευθερία κινήσεων. Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει το διαχρονικό μαύρο και λευκό, καθώς και δύο πιο μοντέρνες αποχρώσεις, το ζεστό Amber Brown και το λαμπερό Powder Blue, που συνδυάζονται άψογα με την υπόλοιπη συλλογή Mare 2026.

Το Premium Fit δημιουργήθηκε για να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες εφαρμογής, με προσεγμένη κατασκευή και ευέλικτα σχέδια που έχουν σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζουν σε διαφορετικούς σωματότυπους και προτιμήσεις. Πρόκειται για μια διαχρονική και πολυδιάστατη σειρά που αναμένεται να αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς στη συλλογή beachwear της Calzedonia.

Με το Premium Fit, η Calzedonia εξελίσσει την πρόταση της στα beachwear, προσφέροντας μια συλλογή που αναβαθμίζει την έννοια του βασικού κομματιού.

