Το 5ο επίσημο κατάστημα του δικτύου Levi’s άνοιξε τις πύλες του στο Mediterranean Cosmos

Ο Όμιλος Φάις, επίσημος διανομέας του σήματος Levi’s σε Ελλάδα και Κύπρο εγκαινιάζει το κατάστημα Levi’s στην Θεσσαλονίκη, στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos

Το νέο κατάστημα ενσαρκώνει την αυθεντική ταυτότητα της Levi’s, ενός brand με ιστορία που ξεκινά από το 1873 και συνεχίζει να καθορίζει την παγκόσμια denim κουλτούρα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν όλες τις νέες συλλογές του πιο φημισμένου all-time classic denim brand, καθώς και διαχρονικά κομμάτια όπως το εμβληματικό 501®, ένα jean – θρύλος, που έχει μεγαλώσει γενιές και αποτελεί σύμβολο αυθεντικότητας και προσωπικού στυλ.

Παράλληλα, με το άνοιγμα του νέου καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, ο Όμιλος Φάις επιβεβαιώνει την στρατηγική του δέσμευση για συνεχή ανάπτυξη και επένδυση στην ελληνική και όχι μόνο, αγορά.



Επιπλέον, η επέκταση αυτή ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του ομίλου στη συμπρωτεύουσα, διευρύνοντας το δίκτυο των brands που διαχειρίζεται στο Ομιλικό portfolio και στοχεύοντας δυναμικά τόσο στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών στην Βόρεια Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Το νέο κατάστημα Levi’s στο Mediterranean Cosmos, τον μεγαλύτερο και πιο δημοφιλή προορισμό αγορών και ψυχαγωγίας στην Βόρεια Ελλάδα, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του denim, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία shopping που συνδυάζει στυλ, ποιότητα και τη διαχρονική αξία της αυθεντικότητας.