THE FALCONERI CLUB: Μια συλλογή που επανερμηνεύει την αισθητική των sporting club

Με τη συλλογή «The Club», η Falconeri επανερμηνεύει τον κόσμο των sport club μέσω μιας σειράς ενδυμάτων σχεδιασμένων για ένα δυναμικό, outdoor lifestyle.

Σε συνδυασμό με τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις tennis, το brand γιορτάζει τους ζεστούς μήνες με μια συλλογή ευέλικτων, σύγχρονων ρούχων, σχεδιασμένων για έναν δραστήριο τρόπο ζωής, όπου οι διαπνέουσες ίνες, η κομψότητα και η ελευθερία κινήσεων συνδυάζονται σε απόλυτη αρμονία.

Οι καθαρές γραμμές και τα φυσικά υλικά χαρακτηρίζουν μια εκλεπτυσμένη και λειτουργική γκαρνταρόμπα: κλασικά πόλο από διάφορα νήματα, με εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες όπως ραφές, ρεβέρ και πλεκτά με κορδόνια, συνδυάζονται με μεταξωτά κοστούμια και πουλόβερ από Silkfine Cashmere, ενώ τα φορέματα-πουκάμισα και τα παντελόνια με ρίγες και διάτρητη υφή δημιουργούν μια εκλεπτυσμένη και αυθεντική αισθητική. Το λινό κυριαρχεί στα καλοκαιρινά ανδρικά σχέδια, προσφέροντας μια χαλαρή και διαχρονική κομψότητα.

Η παλέτα χρωμάτων περιλαμβάνει απαλές αποχρώσεις, όπως το λευκό για τις γυναίκες και το χρώμα της άμμου για τους άνδρες, καθώς και εποχιακά χρώματα όπως το γαλαζοπράσινο για τις γυναίκες, ενώ το mahogany και το κλασσικό navy blue για τους άντρες.