Πώς ο Κιθ Χάρινγκ συνδέεται με τη Louis Vuitton; Η Cruise συλλογή του Νικολά Γκεσκιέρ ένωσε την παριζιάνικη κομψότητα με τα vibes της Νέας Υόρκης

Ο οίκος Louis Vuitton παρουσίασε τη Cruise 2027 συλλογή στη Νέα Υόρκη, επιλέγοντας ως σκηνικό το εμβληματικό μουσείο τέχνης The Frick Collection στο Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Louis Vuitton, Νικολά Γκεσκιέρ, δημιούργησε ένα show που κινήθηκε ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, συνδυάζοντας την παριζιάνικη κομψότητα με την ακατέργαστη ενέργεια της Νέας Υόρκης και, η επιλογή του χώρου μόνο τυχαία δεν ήταν.

Ο οίκος ανακοίνωσε πρόσφατα τη συνεργασία του με το μουσείο ως βασικός πολιτιστικός υποστηρικτής για τα επόμενα χρόνια και η ατμόσφαιρα του show θύμιζε μια καλλιτεχνική «σύγκρουση» δύο κόσμων. Από τη μία πλευρά υπήρχε η αριστοκρατική αισθητική των ιστορικών αιθουσών του μουσείου και από την άλλη η street κουλτούρα της Νέας Υόρκης, που αποτυπώθηκε μέσα από τις αναφορές στον καλλιτέχνη Κιθ Χάρινγκ, γνωστό για την graffiti και pop art αισθητική του.

Πώς ο Κιθ Χάρινγκ συνδέεται με τη Louis Vuitton; Η Cruise συλλογή του Νικολά Γκεσκιέρ ένωσε την παριζιάνικη κομψότητα με τα vibe της Νέας Υόρκης

Το show άνοιξε με μία vintage τσάντα Louis Vuitton από τη δεκαετία του '30, στην οποία ξεχώρισε ένα σχέδιο του Κιθ Χάρινγκ από το 1984. Η συγκεκριμένη τσάντα δεν αντιμετωπίστηκε απλώς ως ένα fashion αντικείμενο, αλλά ως ένα κομμάτι πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο οίκος άλλωστε έχει συνδέσει το όνομά του με το ταξίδι ήδη από τον 19ο αιώνα, όταν ξεκίνησε να δημιουργεί πολυτελείς χειροποίητες βαλίτσες. Μέσα από τη συλλογή Cruise 2027 τώρα έδωσε νέα ζωή σε αυτή την ιστορία, μετατρέποντας μια αρχειακή βαλίτσα σε σύμβολο σύγχρονης δημιουργικότητας.

Στην πασαρέλα είδαμε έντονες αντιθέσεις. Ο Νικολά Γκεσκιέρ παρουσίασε looks με έντονους ώμους, structured σιλουέτες και πολυτελή υφάσματα, τα οποία συνδυάζονταν με πιο urban στοιχεία όπως boxing μποτάκια, γυαλιστερά δερμάτινα παντελόνια, oversized jackets και sporty λεπτομέρειες.

Τα prints εμπνευσμένα από τον Κιθ Χάρινγκ εμφανίστηκαν σε φορέματα, graphic tops και αξεσουάρ, δίνοντας την απαραίτητη pop διάθεση στη συλλογή ενώ παράλληλα, δεν έλειψαν και οι αναφορές σε διαφορετικές εποχές, από την Αναγέννηση μέχρι τη δεκαετία του ’80.

Όσο για τα αξεσουάρ, τα οποία τράβηξαν πολλές φορές την προσοχή, υπήρχαν boxing gloves με το μονόγραμμα του οίκου, μικρές statement τσάντες σε ασυνήθιστα σχήματα και vinyl-inspired στοιχεία.