Who is Late Again? Το brand new eshop που θα αγαπήσεις!

Υπάρχουν brands που καταφέρνουν να ισορροπούν ιδανικά ανάμεσα στο στιλ, την άνεση και τη σύγχρονη αισθητική, δημιουργώντας κομμάτια που αναβαθμίζουν εύκολα κάθε outfit. Το Late Again είναι ένα από τα ελληνικά fashion brands που αξίζει να γνωρίσεις, ειδικά αν αναζητάς παπούτσια, τσάντες και κοσμήματα με μοντέρνο χαρακτήρα και διαχρονική κομψότητα.

Με βάση την ελληνική κατασκευή και το χειροποίητο στοιχείο, το eshop του brand διαθέτει μία συλλογή από γυναικεία σανδάλια, mules, flatforms και πέδιλα που μπορούν να σε συνοδεύσουν από τις πρωινές ώρες μέχρι τις βραδινές καλοκαιρινές εξόδους. Οι γραμμές των σχεδίων κινούνται από minimal επιλογές μέχρι πιο fashion-forward λεπτομέρειες, καλύπτοντας διαφορετικά στιλ και περιστάσεις.

Τα flat sandals και τα πέδιλα χαμηλά και με χοντρό τακούνι αποτελούν ιδανική επιλογή για καθημερινές εμφανίσεις που συνδυάζουν κομψότητα και άνεση. Ταιριάζουν εύκολα με λινά σύνολα, tailored παντελόνια αλλά και αέρινα φορέματα, προσφέροντας effortless chic αισθητική. Από την άλλη πλευρά, τα mules και τα πέδιλα με λεπτό τακούνι δίνουν πιο elevated χαρακτήρα στο look και είναι ιδανικά για βραδινές εξόδους, events ή πιο ιδιαίτερες περιστάσεις.

Η χρωματική παλέτα της συλλογής ακολουθεί τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν, που συνδυάζονται εύκολα με κάθε καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα. Ξεχωρίζουν επίσης τα σχέδια με toe rings και metallic λεπτομέρειες, που κάνουν ακόμα και το πιο απλό outfit να δείχνει πιο updated και fashionable.

Για όσες αγαπούν τα πιο timeless κομμάτια, τα πέδιλα suede και δερμάτινα σανδάλια του brand αποτελούν μία επιλογή που μπορεί να φορεθεί ξανά και ξανά, ειδικά αν επιλέξεις κάποιο πέδιλο μαύρο θα γίνει ο new bestie σου για το καλοκαίρι. Η προσοχή στη λεπτομέρεια και η ποιότητα κατασκευής αναδεικνύουν τη φιλοσοφία του brand και αποδεικνύουν ότι η ελληνική μόδα μπορεί να συνδυάζει αισθητική και ποιότητα με απόλυτα σύγχρονο τρόπο.

Πέρα όμως από τα παπούτσια, στο Late Again θα βρεις και stylish τσάντες καθώς και κοσμήματα που ολοκληρώνουν ιδανικά κάθε εμφάνιση. Η συλλογή περιλαμβάνει δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, κολιέ και βραχιόλια από ασήμι αλλά μπορείς να βρεις και επιχρυσωμένες εκδοχές, ιδανικά για να προσθέσουν διακριτική λάμψη και κομψότητα τόσο στα καθημερινά όσο και στα πιο βραδινά looks.

Αν λοιπόν θέλεις να ανανεώσεις τη shoedrobe σου με κομμάτια που συνδυάζουν fashion αισθητική, άνεση και ελληνικό design, το Late Again είναι ένα brand που αξίζει σίγουρα την προσοχή σου.