Βίβιαν Γουίλσον: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ ποζάρει με εσώρουχα για την καμπάνια Savage X Fenty

Η 22χρονη Βίβιαν Γουίλσον πρωταγωνιστεί στη νέα Pride καμπάνια της Savage X Fenty, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα συμπερίληψης.

Ο Ιούνιος, ο μήνας που είναι αφιερωμένος στην LGBTQ+ κοινότητα και τις εκδηλώσεις του Pride σε όλο τον κόσμο, ξεκίνησε με ένα ηχηρό μήνυμα ορατότητας και συμπερίληψης. Η 22χρονη Βίβιαν Τζένα Γουίλσον, η τρανς κόρη του Έλον Μασκ, πρωταγωνιστεί στη νέα Pride καμπάνια της Savage X Fenty, της εταιρείας εσωρούχων της Ριάνα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της στον χώρο της μόδας και της εκπροσώπησης της queer κοινότητας.

Η Βίβιαν Γουίλσον φωτογραφήθηκε φορώντας σετ εσωρούχων με graffiti prints και λαμπερές κρυστάλλινες λεπτομέρειες, ενώ συμμετέχει σε ομαδικές λήψεις μαζί με τα μοντέλα Λέιθ Άσλεϊ, Ιφεόμα Μπόσα και Σάντι. Σε ανάρτησή της στο Instagram, το brand Savage X Fenty έγραψε χαρακτηριστικά: «Η @vivllainous είναι ακριβώς αυτή που έλεγε ότι είναι», ενώ σε άλλη δημοσίευση τόνισε πως «κάθε κομμάτι κρατά ένα μικρό μέρος της ιστορίας κάποιου».

Κύμα υποστήριξης για τη νέα Pride καμπάνια της Ριάνα

Η καμπάνια απέσπασε θετικά σχόλια από τους followers του brand, με την ηθοποιό Λαβέρν Κοξ να σχολιάζει: «Ναι! Ευχαριστούμε, Ριάνα. Αυτό είναι τα πάντα, ειδικά αυτή τη στιγμή». Πολλοί χρήστες ευχαρίστησαν, επίσης, την pop star για τη διαχρονική στήριξή της προς την LGBTQ+ κοινότητα.

Η συνεργασία αυτή δεν είναι η πρώτη της Βίβιαν Γουίλσον με τη Savage X Fenty. Τον περασμένο Ιανουάριο συμμετείχε στην καμπάνια για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ενώ νωρίτερα είχε πρωταγωνιστήσει και στην Pride καμπάνια της Wildfang. Παράλληλα, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης το 2025, χτίζοντας σταθερά τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας.

Τα τελευταία χρόνια, η Βίβιαν Γουίλσον έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες νέες φωνές της LGBTQ+ κοινότητας. Σε συνεντεύξεις της, έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σημασία της τρανς ορατότητας, ενώ σε πρόσφατη εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη είχε δηλώσει πως «πρέπει όλοι μαζί να υψώσουμε το ανάστημά μας απέναντι σε όσα συμβαίνουν» και ότι «η μόδα και η τέχνη είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να το πετύχουμε».

Η σχέση της Βίβιαν Γουίλσον με τον πατέρα της, Έλον Μάσκ

Όσον αφορά τη σχέση της 22χρονης με τον πατέρα της Έλον Μασκ αυτή παραμένει ουσιαστικά ανύπαρκτη. Η Βίβιαν Γουίλσον έχει αποκαλύψει δημόσια, ότι δεν έχει επαφή με τον πατέρα της εδώ και χρόνια, ενώ το 2022 προχώρησε σε επίσημη αλλαγή ονόματος και επωνύμου, δηλώνοντας πως δεν επιθυμεί «να σχετίζεται με τον βιολογικό της πατέρα με κανέναν τρόπο».

Σε πρόσφατες συνεντεύξεις της, επισήμανε πως η ταυτότητά της δεν καθορίζεται από τη συγγένειά της με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μου, αλλά δεν είναι το μέλλον της ιστορίας μου».

