Έλον Μασκ κατά του Κρίστοφερ Νόλαν: Διαδοχικές επιθέσεις για το κάτιστινγκ της «Οδύσσειας» και την «Ωραία Ελένη»

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα μετά τα σχόλιά του για τη Λουπίτα Νιόνγκο και τον Έλιοτ Πέιτζ.

Στο επίκεντρο νέας διαδικτυακής αντιπαράθεσης βρίσκεται ο Έλον Μασκ, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Κρίστοφερ Νόλαν και της νέας του κινηματογραφικής παραγωγής, «Η Οδύσσεια». Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X κατηγόρησε ανοιχτά τον βραβευμένο σκηνοθέτη ότι προσαρμόζει το κάστινγκ της ταινίας με βάση τα πρότυπα διαφορετικότητας και συμπερίληψης της Ακαδημίας των Όσκαρ.

Σε ανάρτησή του, ο Μασκ έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Κρις Νόλαν βεβήλωσε την Οδύσσεια για να είναι επιλέξιμος για Όσκαρ». Παράλληλα, αναρωτήθηκε με έντονο ύφος ποιος «πρόσθεσε τα ψέματα περί DEI» στα κριτήρια επιλεξιμότητας των βραβείων της Ακαδημίας, αναφερόμενος στις πολιτικές Diversity, Equity and Inclusion (Διαφορετικότητα, Ισότητα και Συμπερίληψη).

Elon Musk is bashing Christopher Nolan for #TheOdyssey casting, alleging the director cast Lupita Nyong’o as Helen of Troy because he “wants the awards.”



In additional X posts, Musk re-tweeted posts that mocked Elliot Page’s masculinity and claimed that Nolan was stomping all… pic.twitter.com/rhMoaZNCXM — Variety (@Variety) May 13, 2026

Οι δηλώσεις του ήρθαν λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα συμμετάσχει στην ταινία υποδυόμενη την Ωραία Ελένη. Ο Μασκ αναδημοσίευσε ανάρτηση του συντηρητικού σχολιαστή Ματ Γουόλς, ο οποίος υποστήριζε ότι «κανείς στον κόσμο δεν πιστεύει πως η Λουπίτα Νιόνγκο είναι η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επιλογή της έγινε για λόγους πολιτικής ορθότητας και όχι καλλιτεχνικής αξιολόγησης.

Ο Μασκ συμφώνησε δημόσια με το σχόλιο, γράφοντας απλώς «Αλήθεια», ενώ συνέχισε να προωθεί τη θέση ότι οι αποφάσεις casting στην ταινία συνδέονται άμεσα με τη στρατηγική διεκδίκησης βραβείων.

Παράλληλα, προκάλεσε νέες αντιδράσεις και για τις αναρτήσεις του σχετικά με τον Έλιοτ Πέιτζ, αναδημοσιεύοντας σχόλια που ειρωνεύονταν την εμφάνιση και την αρρενωπότητα του ηθοποιού. Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις θεωρήθηκαν από πολλούς προσβλητικές και τρανσφοβικές, πυροδοτώντας νέο κύμα επικρίσεων προς τον επιχειρηματία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρότυπα εκπροσώπησης και συμπερίληψης της Ακαδημίας ανακοινώθηκαν το 2020 και εφαρμόζονται επίσημα από το 2024 για την κατηγορία Καλύτερης Ταινίας στα Όσκαρ. Σύμφωνα με αυτά, οι υποψήφιες παραγωγές πρέπει να πληρούν τουλάχιστον δύο από τέσσερα βασικά κριτήρια που αφορούν τόσο την εκπροσώπηση μπροστά από τις κάμερες όσο και πίσω από αυτές — από το casting και τη θεματολογία έως τα στελέχη παραγωγής, τα συνεργεία και τα προγράμματα εκπαίδευσης.

Ωστόσο, πολλοί σχολιαστές επεσήμαναν ότι ο ίδιος ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει ήδη κερδίσει Όσκαρ με το «Οπενχάιμερ», μια ταινία με κυρίως λευκό cast, γεγονός που αποδυναμώνει το επιχείρημα ότι οι νέοι κανονισμοί επηρεάζουν καθοριστικά τις δημιουργικές του επιλογές.

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρότζεκτ της επόμενης χρονιάς, με τεράστιο ενδιαφέρον τόσο για το καστ όσο και για την οπτική προσέγγιση του Νόλαν πάνω στο ομηρικό έπος. Παρά τις αντιδράσεις, η παραγωγή συνεχίζει κανονικά την πορεία της, ενώ η πρεμιέρα της έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουλίου.

Η δημόσια παρέμβαση του Έλον Μασκ αναζωπυρώνει για ακόμη μία φορά τη συζήτηση γύρω από τη διαφορετικότητα στο Χόλιγουντ, τα όρια της πολιτικής ορθότητας και τον ρόλο των μεγάλων βραβείων στη διαμόρφωση της κινηματογραφικής βιομηχανίας.